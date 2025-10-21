自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》淺眠、多夢、難入睡？ 破解失眠5大因子一次看

2025/10/21 14:16

營養師簡子勻表示，養成好的「睡眠衛生」習慣很重要，如睡前30分鐘不碰3C，或許就可改善失眠狀況；情境照。（圖取自freepik）

營養師簡子勻表示，養成好的「睡眠衛生」習慣很重要，如睡前30分鐘不碰3C，或許就可改善失眠狀況；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕失眠已是困擾現代人的嚴重健康問題之一，不僅影響工作，也擾亂生活節奏。營養師簡子勻分享表示，門診中常遇到有各種睡眠問題的患者，有的難入睡、有的淺眠、有的多夢、有的一個晚上需要起來3-5次，甚至還有長期不吃安眠藥完全無法入睡的人。導致失眠原因多樣，大致可分為緊張焦慮型、3C重度型、討厭太陽型、有睡等於沒睡型、腸腦軸失衡型等5類，建議對照找出個人失眠成因，讓自己找回一覺到天明的好睡眠。

簡子勻於臉書專頁「白白營養師好愛吃（簡子勻營養師）」發文指出，現代人因離不開3C，深受失眠困擾的人也很多，甚至需要補充一些營養素來幫助入睡。其實養成好的「睡眠衛生」習慣很重要，如睡前30分鐘不碰3C，也許就可以改善失眠狀況。

此外，簡子勻也簡單整理出以下5個可能導致失眠的原因，建議可對應自己的症狀，評估可能的原因，進而找出解決之道：

緊張焦慮型：可能缺乏鈣、鎂導致神經無法放鬆。

3C重度型：影響夜間褪黑激素分泌，導致難入睡。

討厭太陽型：長期不曬太陽會導致缺乏維生素D，進而影響褪黑激素與血清素生成，以及身體的免疫、荷爾蒙功能失調。事實上現代人太陽都曬得太少，也不耐曬，經常需要靠口服補充。

有睡等於沒睡型：入睡跟一覺到天明沒問題，但整個晚上都在作夢，好像都沒休息到？這可能與缺乏GABA有關，建議可補充鎂或茶胺酸來提高GABA活性。

腸腦軸失衡型：腸道菌叢失衡也會影響大腦，如果長期腸道狀況差，最好可以直接補充針對腸道調理的益生菌，以及搭配均衡飲食。

簡子勻強調，如果不確定自己屬於哪一種失眠類型，建議可以尋求功能醫學的醫師、營養師的協助，找回一覺到天明的好睡眠，也找回身體健康最重要的基礎。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中