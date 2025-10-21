健康網》淺眠、多夢、難入睡？ 破解失眠5大因子一次看

營養師簡子勻表示，養成好的「睡眠衛生」習慣很重要，如睡前30分鐘不碰3C，或許就可改善失眠狀況；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕失眠已是困擾現代人的嚴重健康問題之一，不僅影響工作，也擾亂生活節奏。營養師簡子勻分享表示，門診中常遇到有各種睡眠問題的患者，有的難入睡、有的淺眠、有的多夢、有的一個晚上需要起來3-5次，甚至還有長期不吃安眠藥完全無法入睡的人。導致失眠原因多樣，大致可分為緊張焦慮型、3C重度型、討厭太陽型、有睡等於沒睡型、腸腦軸失衡型等5類，建議對照找出個人失眠成因，讓自己找回一覺到天明的好睡眠。

簡子勻於臉書專頁「白白營養師好愛吃（簡子勻營養師）」發文指出，現代人因離不開3C，深受失眠困擾的人也很多，甚至需要補充一些營養素來幫助入睡。其實養成好的「睡眠衛生」習慣很重要，如睡前30分鐘不碰3C，也許就可以改善失眠狀況。

此外，簡子勻也簡單整理出以下5個可能導致失眠的原因，建議可對應自己的症狀，評估可能的原因，進而找出解決之道：

●緊張焦慮型：可能缺乏鈣、鎂導致神經無法放鬆。

●3C重度型：影響夜間褪黑激素分泌，導致難入睡。

●討厭太陽型：長期不曬太陽會導致缺乏維生素D，進而影響褪黑激素與血清素生成，以及身體的免疫、荷爾蒙功能失調。事實上現代人太陽都曬得太少，也不耐曬，經常需要靠口服補充。

●有睡等於沒睡型：入睡跟一覺到天明沒問題，但整個晚上都在作夢，好像都沒休息到？這可能與缺乏GABA有關，建議可補充鎂或茶胺酸來提高GABA活性。

●腸腦軸失衡型：腸道菌叢失衡也會影響大腦，如果長期腸道狀況差，最好可以直接補充針對腸道調理的益生菌，以及搭配均衡飲食。

簡子勻強調，如果不確定自己屬於哪一種失眠類型，建議可以尋求功能醫學的醫師、營養師的協助，找回一覺到天明的好睡眠，也找回身體健康最重要的基礎。

