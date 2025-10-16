限制級
健康網》慢性偏頭痛3徵兆 醫：勿過度依賴止痛藥
〔健康頻道／綜合報導〕每月頭痛超過15天？小心「慢性偏頭痛」 ！根據統計，台灣約有200萬人受「偏頭痛」所苦，嚴重影響日常生活，但許多人未及時就醫。越早求助，越能避免病情加劇。
神經內科醫師郭宇倢在粉專「龜山健雄 一般骨科 兒童復健 外傷處置 彼拉提斯 運動傷害診所」說明，以下是慢性偏頭痛的關鍵指標：
●每月頭痛 ≥ 15 天，且持續超過 3 個月
●每次發作超過 4 小時
●可能伴隨止痛藥的過度使用
郭宇倢提醒，過度依賴止痛藥反而可能讓頭痛更頻繁，導致「藥物過度使用頭痛」。與其自己苦撐，不如尋求專業醫師的協助！
郭宇倢總結，若每月超過15天的頭痛中，只需8天符合偏頭痛診斷，或使用偏頭痛專用止痛藥，持續超過3個月，就可能符合診斷標準。
