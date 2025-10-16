自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》慢性偏頭痛3徵兆 醫：勿過度依賴止痛藥

2025/10/16 20:19

不少人苦於頭痛，神經內科醫師郭宇倢提醒，若符合3大條件，恐是慢性偏頭痛。（圖取自shutterstock）

不少人苦於頭痛，神經內科醫師郭宇倢提醒，若符合3大條件，恐是慢性偏頭痛。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕每月頭痛超過15天？小心「慢性偏頭痛」 ！根據統計，台灣約有200萬人受「偏頭痛」所苦，嚴重影響日常生活，但許多人未及時就醫。越早求助，越能避免病情加劇。

神經內科醫師郭宇倢在粉專「龜山健雄 一般骨科 兒童復健 外傷處置 彼拉提斯 運動傷害診所」說明，以下是慢性偏頭痛的關鍵指標：

●每月頭痛 ≥ 15 天，且持續超過 3 個月

●每次發作超過 4 小時

●可能伴隨止痛藥的過度使用

郭宇倢提醒，過度依賴止痛藥反而可能讓頭痛更頻繁，導致「藥物過度使用頭痛」。與其自己苦撐，不如尋求專業醫師的協助！

郭宇倢總結，若每月超過15天的頭痛中，只需8天符合偏頭痛診斷，或使用偏頭痛專用止痛藥，持續超過3個月，就可能符合診斷標準。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中