健康網》慢性偏頭痛3徵兆 醫：勿過度依賴止痛藥

不少人苦於頭痛，神經內科醫師郭宇倢提醒，若符合3大條件，恐是慢性偏頭痛。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕每月頭痛超過15天？小心「慢性偏頭痛」 ！根據統計，台灣約有200萬人受「偏頭痛」所苦，嚴重影響日常生活，但許多人未及時就醫。越早求助，越能避免病情加劇。

神經內科醫師郭宇倢在粉專「龜山健雄 一般骨科 兒童復健 外傷處置 彼拉提斯 運動傷害診所」說明，以下是慢性偏頭痛的關鍵指標：

請繼續往下閱讀...

●每月頭痛 ≥ 15 天，且持續超過 3 個月

●每次發作超過 4 小時

●可能伴隨止痛藥的過度使用

郭宇倢提醒，過度依賴止痛藥反而可能讓頭痛更頻繁，導致「藥物過度使用頭痛」。與其自己苦撐，不如尋求專業醫師的協助！

郭宇倢總結，若每月超過15天的頭痛中，只需8天符合偏頭痛診斷，或使用偏頭痛專用止痛藥，持續超過3個月，就可能符合診斷標準。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法