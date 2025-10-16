自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》長跑選手為何都那麼瘦？ 醫揭關鍵：體脂高增3風險

2025/10/16 21:43

恆新復健科診所醫師王思恒指出，體脂肪就像外套，脂肪越多代表外套越厚，熱氣也會越不容易發散，進而增加中暑、跑不動等風險。（圖取自freepik）

恆新復健科診所醫師王思恒指出，體脂肪就像外套，脂肪越多代表外套越厚，熱氣也會越不容易發散，進而增加中暑、跑不動等風險。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人都以為長跑選手那麼瘦，單純只是為了「輕」，這樣跑起來比較省力。這是對的，但還有一個常常被忽略的、更重要的秘密武器，就是「散熱能力」。恆新復健科診所醫師王思恒解釋，長時間運動的身體就像高速運轉的引擎，會產生許多熱能；而體脂肪就像外套，脂肪越多代表外套越厚，熱氣也會越不容易發散，進而增加中暑、沒力、跑不動等風險。

王思恒在臉書專頁「一分鐘健身教室」說明，可以想像成：身體是一台引擎，當你長時間跑步或運動時，你的身體就像一顆不斷在高速運轉的引擎，會產生非常非常多的熱。如果這些熱散不掉，引擎就會過熱，人會中暑、沒力、跑不動。

王思恒提到，體脂肪等同穿著一件羽絨衣跑步，體脂肪很保暖，它就像一層包在肌肉外面的「隱形羽絨衣」。脂肪越多，這件外套就越厚，熱氣就全部被悶在身體裡面散不出去。

恆新復健科診所醫師王思恒指出，脂肪越多，這件外套就越厚，熱氣就全部被悶在身體裡面散不出去。（圖取自freepik）

恆新復健科診所醫師王思恒指出，脂肪越多，這件外套就越厚，熱氣就全部被悶在身體裡面散不出去。（圖取自freepik）

表面積問題

王思恒說，想像一下，一顆又大又圓的烤地瓜，是不是中心會燙很久？因為熱都被包在裡面。但如果是一條細細長長的小地瓜，是不是很快就涼了？因為它有更多的表面積可以接觸空氣來散熱。

王思恒表示，耐力運動員的肌肉就像那種「細長的小地瓜」，結實但不大塊。這樣的肌肉產生的熱，可以非常有效率地傳到皮膚表面散掉。相反地，練得很壯的肌肉就像「大顆的烤地瓜」，熱氣容易悶在中間，散熱效率就差了。

王思恒總結，耐力運動員細瘦的體型，好處不只是輕，更重要的是讓他們成為一台「散熱效率極佳的引擎」。

