健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》瘦瘦針不只能減重！ 研究揭「2關鍵」也能治療膝蓋痛

2025/10/26 20:47

恆新復健科診所醫師王思恒指出，據國外研究發現，減重藥物不僅改善體重、讓身體功能變好，關節疼痛度也能大幅下降；情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕許多因肥胖而受膝蓋疼痛所苦的人，都陷在一個惡性循環裡：因為膝蓋痛，所以不想動；因為不動，所以體重更難下降，膝蓋負擔也越來越重。恆新復健科診所醫師王思恒指出，據國外研究發現，減重藥物不僅改善體重、讓身體功能變好，關節疼痛度也大幅下降。推測這是因為減重後，關節負擔減輕；此外，減重藥或許具有潛在抗炎作用，也有助緩解關節疼痛。

研究：減重藥讓身體變好

王思恒於臉書專頁「一分鐘健身教室」發文表示，根據1篇發表在頂尖醫學期刊《新英格蘭醫學期刊》的研究發現，使用減重藥物不只能有效減重，更能顯著改善膝蓋的疼痛。這項研究找來了407位同時患有肥胖和中重度膝關節炎的患者，進行長達68週的實驗，得出以下3項驚人結果：

體重顯著下降：使用藥物的組別，平均體重下降了13.7%，而對照組僅下降3.2%。

疼痛大幅改善：疼痛指數（WOMAC pain score）平均改善了41.7分，遠高於對照組的27.5分，分數越低代表越不痛。

身體功能變好：除了止痛，患者的日常活動能力、行走距離都有明顯進步。

減重、抗發炎改善疼痛

簡單來說，藥物輔助減重，讓這些患者的生活品質有了「有感」的提升。至於為什麼有效治療關節疼痛？研究認為，效果主要來自以下2方面：

減輕關節負擔：體重下降是最直接的原因。每減掉1公斤，膝蓋在走路時就能減少好幾公斤的壓力。當體重掉了超過10%，對關節的力學壓力自然大幅降低 。

潛在的抗發炎效果：雖然這篇研究沒有深入探討，但過去有研究指出，這類藥物（GLP-1受體促效劑）可能具有抑制發炎反應的效果，直接幫助緩解關節炎。

王思恒表示，根據這項研究，對於努力透過飲食、運動減重卻始終卡關，又被膝蓋痛嚴重影響生活的人來說，無疑是一個令人振奮的新選擇；因為它證實了「有效減重」是治療肥胖相關膝關節炎的關鍵。

