健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

研究發現水果攝取量較高 可減輕空氣污染對肺功能影響

2025/10/16 16:47

研究顯示，吃水果可能有助於減輕空氣污染對肺部的有害影響。（擷自X@FoodPleaser）

研究顯示，吃水果可能有助於減輕空氣污染對肺部的有害影響。（擷自X@FoodPleaser）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕雖然吃水果跟保護自己免受空氣污染影響聽起來沒有關係，但1項在荷蘭阿姆斯特丹舉行的歐洲呼吸學會大會上分享的研究結果顯示，多吃水果可能有助於減輕空氣污染對肺部的有害影響。

根據每日科技（ScitechDaily）報導，該研究由英國萊斯特大學環境健康與永續發展中心博士生考斯里（Pimpika Kaewsri）提交。考斯里和她的同事利用英國生物樣本庫中約2萬名參與者的數據，分析了飲食習慣（包括水果、蔬菜和全穀物的攝入量）與肺活量（FEV1，即1秒呼出的空氣量）以及細顆粒物（PM 2.5）暴露之間的關係。

研究發現，每當空氣中每立方米的PM2.5濃度增加5微克，水果攝取較少的女性FEV1下降78.1毫升，而攝取較多水果的女性FEV1下降57.5毫升。這代表食用水果可能有助於抵抗空氣污染的影響。

考斯里表示，該研究證實無論是否暴露於空氣污染，健康飲食都與肺功能改善相關。且與水果攝入量較少的女性相比，每天食用4份或更多水果的女性因空氣污染導致的肺功能下降較小。

考斯里推測，水果中天然存在的抗氧化和抗炎化合物，有助於緩解細顆粒物引起的氧化壓力和發炎，從而抵消空氣污染對肺功能的一些有害影響。

考斯里指出，在研究對象中男性的水果攝取量普遍低於女性。這種飲食模式的差異，或許有助於解釋為何水果對空氣污染的潛在保護作用只在女性身上觀察到。

考斯里接下來計畫擴展研究範圍，探索飲食是否會隨著時間的推移影響肺功能的變化。

歐洲呼吸學會職業與環境健康專家組主席、義大利杜林大學教授馬泰斯（Sara De Matteis）認為，此研究證實了健康飲食，尤其是富含新鮮水果的飲食，對呼吸系統健康的潛在益處。值得注意的是，她未參與該研究。

