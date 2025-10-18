健康網》秋季必吃4水果 它的維生素C是橘子8倍

中醫師指出，芭樂的營養價值極高，維生素C含量是柑橘的8倍；圖為示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕秋天一到，天氣轉涼，空氣變得乾燥，不少人會覺得喉嚨乾、皮膚癢，甚至容易便秘。中醫師於臉書專頁「昌盛堂中醫診所」與網頁發文指出，其實只要挑對「當季水果」，不僅能補充營養，還能順應時節養生，並介紹4種秋天必吃的水果：柿子、葡萄柚、芭樂和梨子，讓你健康又對味。而芭樂的營養價值極高，維生素C含量是柑橘的8倍。

●柿子：潤肺止渴、解秋燥

柿子是秋天最應景的水果，香甜軟糯，含有豐富的維生素A與膳食纖維，不僅能促進腸胃蠕動，還能維護眼睛健康。尤其在秋燥時，吃柿子能幫助緩解乾燥不適。中醫師提醒，柿子空腹吃容易引起胃部不適，最好在飯後食用。

請繼續往下閱讀...

●葡萄柚：代謝好幫手，但要注意藥物交互作用

葡萄柚酸甜清爽，富含維生素C與鉀，能增強免疫力、維持血壓平衡，是秋冬常見的健康水果。但它也有個「隱藏版地雷」：葡萄柚可能和藥物產生交互作用。葡萄柚中的類黃酮會抑制肝臟代謝藥物，使藥物濃度在體內升高，嚴重甚至可能中毒。這對正在服用藥物的人特別重要。

中醫師提醒，若想吃葡萄柚，最好與藥物錯開1.5小時，避免影響藥效。

中醫師提醒，若想吃葡萄柚，最好與藥物錯開1.5小時，避免影響藥效。（圖取自freepik）

●芭樂：高纖維、高維生素C

芭樂的營養價值極高，維生素C含量是柑橘的8倍，甚至比香蕉、鳳梨、西瓜還高出數十倍，能幫助提高免疫力、預防上呼吸道感染，還能保持血管彈性。

中醫師提到，芭樂也有「止瀉、止癢」的效果，特別適合腸胃蠕動過快、容易腹瀉的人食用；對於青春痘、粉刺或慢性腸炎也有幫助。秋天講究「多吃點酸味水果」，番石榴的酸甘滋味，正好能調和身體，幫助抵禦秋燥。

中醫師提醒，番石榴纖維豐富，吃的同時要記得補充水分，避免腸胃負擔。

●梨子：潤肺生津、止咳化痰

梨子在秋季水果裡絕對佔有一席之地。水分含量高，熱量低，還富含鉀和膳食纖維，既能補充水分，又能幫助腸道健康。

中醫師表示，秋天常見的咳嗽、喉嚨乾癢、燥熱口渴，都可以透過吃梨子獲得緩解。傳統上還有人會把梨子蒸熟，加入少許冰糖，製成「冰糖燉梨」，作為潤肺止咳的簡單家庭食療。但要注意的是，梨子性偏涼，體質偏寒或容易腹瀉的人建議適量食用。

中醫師說明，秋天水果不僅美味，也符合時節養生需求。柿子能幫助解燥，葡萄柚能維持代謝但要注意藥物交互作用，芭樂富含維生素C與纖維，能提升免疫力，而梨子更是潤肺止咳的經典水果。掌握當季水果的智慧，讓我們在享受美味的同時，也能顧好健康，迎接一個清爽舒心的秋天！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法