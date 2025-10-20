自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》醫推秋天限定運動 森林浴助放鬆 「這時間」最有效

2025/10/20 20:18

秋天最值得的運動是什麼？專家推森林浴，如果沒有時間到郊外，也可以在城市公園待15分鐘，也能改善情緒與注意力；圖為情境照。（圖取自freepik）

秋天最值得的運動是什麼？專家推森林浴，如果沒有時間到郊外，也可以在城市公園待15分鐘，也能改善情緒與注意力；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕秋天早晚溫差大，民眾關注如何保健才能不生病。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，秋季最值得的運動就是森林浴，既可抗憂還能助眠。這不只是浪漫詩意，而是具有科學研究的「身心重啟」活動，只要在在森林中漫步15–30分鐘，就能感受到放鬆的心情。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，當你壓力滿檔、腦袋像卡住的電腦時，只要走進一片有風、有水、有樹的地方，呼吸會變深、心也慢慢靜下來。那不是錯覺，而是一種被科學證實的自然療法「森林浴」。

他引述發表於Environmental Health and Preventive Medicine 的研究，僅僅在森林中漫步15–30分鐘，就能明顯降低唾液皮質醇（cortisol）濃度、心跳與血壓，並提升副交感神經活性。這意味著，你的身體真的放鬆。

森林浴是一場大腦的排毒計畫。黃軒說明，樹木釋放的植物揮發性化合物（phytoncides），能刺激大腦釋放血清素與多巴胺，這2種神經傳導物質正是抗憂鬱藥的目標。同時，研究還發現，在各種運動中，散步的抗憂鬱效果名列第2，僅次於舞蹈，甚至比瑜伽與騎腳踏車的效果更顯著。

原因在於，散步時，我們的腦釋放出內啡肽（endorphin），這種「天然快樂素」能讓人心情愉悅、疼痛感降低，若散步地點換成森林，療效更升級，空氣裡的負離子像天然維他命，增進腦部氧氣流量，讓情緒雲霧漸散。

另外，有研究證實，在大自然中行走90分鐘能降低與反芻思維相關的膝下前額葉皮質活動，同時減少自我負面回想與焦慮症狀。森林能「關掉」我們腦中那個不斷自我批評的迴圈。

慢走與5感冥想助放鬆

怎麼「散步」在森林中最有效？黃軒提醒，森林浴不是登山競賽，而是慢走＋5感冥想。他建議，散步時不妨再加上「看、聞、聽、觸、嚐」體驗：

●看：注視綠意、樹影與光線的流動
●聞：深吸那股潮濕的木香與草氣
●聽：風聲、鳥鳴、流水是最好音樂療法
●觸：用手摸一摸樹皮、苔蘚，讓感官接地
●嚐：嚐一口山泉或清新空氣

黃軒建議，森林浴可以每週1–3次、每次1–3小時。不過，民眾如果沒時間去郊外，也可以試著在城市公園中接觸自然15分鐘，也能改善情緒與注意力。

