健康網》35歲後斷崖衰老？網紅醫3招：生活像個少年

美國網紅醫師建議各位中壯年人士能夠像少年一般活動，以幫助自己「回春」。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕美國網紅內科醫師西斯卡波哈特（Seth Capehart）透過擁有11萬訂閱的頻道「Seth Capehart MD」說明，35歲男性若感覺體能下降，通常並非單純的老化，而是因為自己與過去的行為有巨大不同。卡波哈特建議，若能讓自己部份生活習慣，稍微貼近少年或兒童的樣貌，能夠增進體力，更加年輕。該影片在不到一週

卡波哈特說明，許多男性在 35 歲後感到衰老和體力下降，並非是年齡本身造成，而是源於幾個不良的生活習慣。醫師認為，只要意識到這些問題並做出簡單的改變，就可以快速扭轉衰老的狀態，重新找回年輕時的活力。

請繼續往下閱讀...

卡波哈特提出了三個會加速男性衰老的習慣，並提供了相對應的解決方法：

習慣 1：不再像年輕時一樣活動

從孩童時期終日跑、跳、爬、摔跤的狀態，變成成年後長時間靜坐（坐辦公室、坐車、坐沙發）的生活模式。卡波哈特表示，身體會適應被給予的狀態：如果經常使用和挑戰身體，它會保持強壯；如果疏於照顧，它就會退化，導致肌肉萎縮、關節僵硬、血液循環減慢，進而引發疼痛和疾病。

解決方式很簡單，卡波哈特呼籲，每天都要動起來，不需複雜化。可以多走路、跑步、爬行、翻滾、攀爬、游泳或與孩子、寵物玩耍。只要有更多的走路步數和活動量，能降低疾病和死亡的風險。「多做像孩子一樣的跑動、扭動等動作，身體會記住並保持年輕狀態。」

習慣 2：不再像年輕時一樣思考

成年人開始過度擔心別人的看法、工作、金錢、名譽和責任。經常將自己與他人比較，且不再玩樂、大笑或享受當下，而是背負著持續性的低程度壓力。壓力就像身體上的鐵鏽，會加速分解身體。它會提高血壓、擾亂荷爾蒙、破壞睡眠，並讓人看起來比實際年齡老10歲。卡波哈特呼籲大家多點歡笑，耍笨也沒關係；多玩遊戲，從事非生產性的愛好，多與人相處，特別是能夠讓你忘記手機的人。

卡波哈特採訪數十位百歲人瑞，最常見的答案是：「我喜歡跳舞」。體現喜悅的心態和持續的活動，他們不在乎自己看起來如何，這讓他們保持年輕。

習慣 3：飲食習慣有巨大變化

孩童是憑本能進食，餓了就吃，飽了就放下餐盤去玩。成年人失去了這種本能，進食不再是為了補充活動所需的燃料，而是因為到午餐時間、為了完成盤中食物、作為自我獎勵，或是為了麻痺自己。

錯誤的飲食習慣會導致體重增加、精力耗盡、睡眠惡化，並使荷爾蒙紊亂，讓身體比預定時間表提前幾年衰老。

卡波哈特建議大家傾聽自己的飢餓訊號，在飽足或飽足之前停止進食。不要因為盤子裡有剩餘的食物而吃，且吃得簡單，盡量吃原型食物。

最後卡波哈特強調，只要「保持活動、保持年輕的心態、像對待身體一樣地飲食」，就能比任何補充劑或抗皺霜更能延緩衰老。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法