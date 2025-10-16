自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

健康網》35歲後斷崖衰老？網紅醫3招：生活像個少年

2025/10/16 16:20

美國網紅醫師建議各位中壯年人士能夠像少年一般活動，以幫助自己「回春」。（圖取自shutterstock）

美國網紅醫師建議各位中壯年人士能夠像少年一般活動，以幫助自己「回春」。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕美國網紅內科醫師西斯卡波哈特（Seth Capehart）透過擁有11萬訂閱的頻道「Seth Capehart MD」說明，35歲男性若感覺體能下降，通常並非單純的老化，而是因為自己與過去的行為有巨大不同。卡波哈特建議，若能讓自己部份生活習慣，稍微貼近少年或兒童的樣貌，能夠增進體力，更加年輕。該影片在不到一週

卡波哈特說明，許多男性在 35 歲後感到衰老和體力下降，並非是年齡本身造成，而是源於幾個不良的生活習慣。醫師認為，只要意識到這些問題並做出簡單的改變，就可以快速扭轉衰老的狀態，重新找回年輕時的活力。

卡波哈特提出了三個會加速男性衰老的習慣，並提供了相對應的解決方法：

習慣 1：不再像年輕時一樣活動

從孩童時期終日跑、跳、爬、摔跤的狀態，變成成年後長時間靜坐（坐辦公室、坐車、坐沙發）的生活模式。卡波哈特表示，身體會適應被給予的狀態：如果經常使用和挑戰身體，它會保持強壯；如果疏於照顧，它就會退化，導致肌肉萎縮、關節僵硬、血液循環減慢，進而引發疼痛和疾病。

解決方式很簡單，卡波哈特呼籲，每天都要動起來，不需複雜化。可以多走路、跑步、爬行、翻滾、攀爬、游泳或與孩子、寵物玩耍。只要有更多的走路步數和活動量，能降低疾病和死亡的風險。「多做像孩子一樣的跑動、扭動等動作，身體會記住並保持年輕狀態。」

習慣 2：不再像年輕時一樣思考

成年人開始過度擔心別人的看法、工作、金錢、名譽和責任。經常將自己與他人比較，且不再玩樂、大笑或享受當下，而是背負著持續性的低程度壓力。壓力就像身體上的鐵鏽，會加速分解身體。它會提高血壓、擾亂荷爾蒙、破壞睡眠，並讓人看起來比實際年齡老10歲。卡波哈特呼籲大家多點歡笑，耍笨也沒關係；多玩遊戲，從事非生產性的愛好，多與人相處，特別是能夠讓你忘記手機的人。

卡波哈特採訪數十位百歲人瑞，最常見的答案是：「我喜歡跳舞」。體現喜悅的心態和持續的活動，他們不在乎自己看起來如何，這讓他們保持年輕。

習慣 3：飲食習慣有巨大變化

孩童是憑本能進食，餓了就吃，飽了就放下餐盤去玩。成年人失去了這種本能，進食不再是為了補充活動所需的燃料，而是因為到午餐時間、為了完成盤中食物、作為自我獎勵，或是為了麻痺自己。

錯誤的飲食習慣會導致體重增加、精力耗盡、睡眠惡化，並使荷爾蒙紊亂，讓身體比預定時間表提前幾年衰老。

卡波哈特建議大家傾聽自己的飢餓訊號，在飽足或飽足之前停止進食。不要因為盤子裡有剩餘的食物而吃，且吃得簡單，盡量吃原型食物。

最後卡波哈特強調，只要「保持活動、保持年輕的心態、像對待身體一樣地飲食」，就能比任何補充劑或抗皺霜更能延緩衰老。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中