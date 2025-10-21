自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》便秘只能靠灌腸？ 藥師點名「這族群」誤用恐釀血鈣低

2025/10/21 15:58

健康網》便秘只能靠灌腸？ 藥師點名「這族群」誤用恐釀血鈣低

彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲說明，灌腸適於短期使用，可軟化並刺激腸道蠕動，幫助排便，但提醒不應天天使用；情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕便秘太嚴重、排便不順時，醫師或藥師可能會建議使用灌腸藥物，但小心用錯可能造成不適或受傷。彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲說明，灌腸適於短期使用，可軟化並刺激腸道蠕動，幫助排便。使用前除應仔細閱讀說明，正確操作使用外，也提醒不應天天使用、出現異常應停用，尤其腎功能不好的人，不適合使用「磷酸鈉灌腸液」，可能導致血磷過高、血鈣過低。

洪正憲於臉書專頁「藥師洪正憲-藥就趁憲在」發文指出，需要灌腸通常是因便秘，當腸道裡的糞便太乾硬時，灌腸能軟化並刺激腸道蠕動；或是醫療檢查前清腸使用。需要注意的是，大部分幫助排便的灌腸藥物只能短期使用，並非日常保養腸道的方法。

洪正憲說，使用灌腸前，應先仔細閱讀藥袋說明書，因為不同品牌或成分可能略有差異；建議選擇在浴室或馬桶旁操作，旁邊可墊毛巾以防弄髒環境，同時保持心情放鬆，因為越緊張肛門越容易收縮而增加困難。另，若藥液太冷，可用溫水稍微加熱瓶身（不超過體溫），能減少灌入時的不適感。

正確使用7步驟一次看

至於灌腸正確使用方式，洪正憲則列出以下7步驟說明：

1.洗乾淨雙手，確認藥液完好沒異常。

2.擺好姿勢：最常用的是「左側躺、雙腿微彎」；臥床病人也可仰臥、雙腿抬起。

3.潤滑瓶口：可用凡士林或水性潤滑劑，減少摩擦。

4.輕輕插入：成人約5-10公分，嬰幼兒需更淺，約2.5-4公分。

5.慢慢擠壓：將藥液緩緩推入，避免過快造成腹痛或脹氣。

6.拔出瓶口：邊壓邊拔，避免藥液回流。

7.約2-5分鐘會感到便意，開始產生瀉下作用。

天天使用電解質易失衡

此外，洪正憲特別提及4點使用注意事項如下：

不能天天用：長期依賴會讓腸子越來越「懶」，甚至造成電解質失衡。

特殊族群要小心：腎功能不好的人不適合使用「磷酸鈉灌腸液」，因為可能導致血磷過高、血鈣過低。

出現異常要停用：若有劇烈腹痛、出血，或完全沒改善，一定要就醫。

大量灌腸要專業人員操作：市售多為30-60ml小瓶裝；若需要大於200ml的灌腸液，應由醫療人員進行。

洪正憲提醒，灌腸幫助排便只能作為短期的輔助方法，真正想要改善便秘，應從日常生活做起，包括：多喝水、多吃蔬菜水果補充膳食纖維，以及適度運動幫助腸道蠕動。若便秘經常發生，建議還是尋求醫師檢查，找出根本原因，而不是長期依賴灌腸。

