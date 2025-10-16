健康網》感冒拖太久要當心！ 醫曝「NK/T細胞淋巴癌」致命警訊

34歲歌手黃小玫因罹患罕見「NK/T細胞淋巴癌」不敵病魔辭世。醫師張家銘指出，如果喉嚨腫痛久不癒、鼻塞等情況，可能是警訊；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕34歲歌手黃小玫因罹患罕見「NK/T細胞淋巴癌」不敵病魔辭世，讓關心她的粉絲不捨。台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，這種癌症與我們每個人都感染過的愛潑斯坦–巴爾病毒（Epstein–Barr virus）病毒有關。他提醒，初期症狀像感冒或鼻竇炎，往往容易被忽略要格外注意。

張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，媒體報導34歲的女歌手，在幾個月前開始出現鼻塞、流鼻血、喉嚨痛等症狀，起初以為只是鼻竇炎或過敏，但病情急轉直下，最後竟然確診為罕見的鼻型外周自然殺手/T細胞淋巴癌，這個罕見癌症背後的原因，不只是醫學問題，更是生活訊號的延伸。

病毒是免疫的鏡子

張家銘說明，可能不少因喉嚨腫、鼻塞、全身倦怠來看診的民眾，是因為EB病毒引起的。一聽到「病毒」，多數人就會焦慮不安，其實，全世界9成以上的成年人都曾感染過EB病毒，它像房客默默住在體內，平時安靜潛伏，當我們太累、太亂、太久沒有休息時，這位房客就會「現身」。

根據2023年刊登在《Frontiers in Oncology》的綜論指出，鼻型NK/T細胞淋巴癌是一種特別兇猛的癌症，好發於亞洲人、男性族群，平均年齡在50歲左右。但也正因它不常見，初期症狀又像感冒或鼻竇炎，往往容易被忽略。病患常見鼻塞、流鼻血、喉嚨痛、臉部腫脹、鼻腔潰爛等症狀，如果沒有及時診斷與治療，可能擴散至顏面骨、皮膚、腸胃道甚至睪丸，嚴重時還會引發高燒、貧血、血球異常的血球吞噬症候群。必須小心的是，這類癌症的發生與EB病毒之間有高度關聯。

當病毒活化，會影響免疫細胞的基因調控，透過JAK/STAT、MAPK與NF-κB等訊號通路，讓癌前細胞失控增生。原本應該負責「殺死癌細胞」的自然殺手細胞，反而被病毒綁架，淪為癌細胞本身。

張家銘提醒，生活中長期高壓、熬夜、抽菸、飲食不規律、接觸過多環境毒素的人，往往是病毒活化的溫床。這篇研究也指出，EB病毒會誘導BCL2A1和PD-L1等基因的表現，讓癌細胞能逃避免疫監控，進一步惡化病情。

張家銘提及，現在已有免疫檢查點抑制劑，例如針對PD-1/PD-L1的抗體，可以喚醒疲乏的免疫細胞，重新辨識並攻擊癌細胞。

民眾要如何在日常中維持免疫力？張家銘提出以下5項建議：

●睡眠有節奏

晚上11點到凌晨3點，是肝臟與免疫細胞進行修復的關鍵時段。這段時間如果沒睡，免疫力很容易崩潰。

●飲食要降糖、少加工

過多精緻糖與碳水會啟動發炎路徑，讓病毒活化、免疫失衡。

●每天活動一下

中等強度的運動能提升自然殺手細胞活性，提升免疫監控力。

●照顧腸道菌相

7成的免疫細胞住在腸道，平常就要多吃富含膳食纖維的天然食物、發酵食品、補充益生菌。

●減少環境毒素暴露

不抽菸、少油煙、不碰農藥與塑化劑，用天然清潔劑、保持居家通風，這些看似小事，能守護免疫力。

他最後總結，近期如果常有喉嚨腫痛久不癒、鼻塞、流鼻血、臉腫、慢性疲倦等情況，請不要忽視。簡單的血液檢查，如EB病毒抗體、EBV DNA定量、乳酸脫氫酶（LDH）等，都能及早看出身體的異常。

