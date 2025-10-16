自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

健康網》維B補過頭恐肌肉無力！ 醫推「這些食材」天然補給更好

2025/10/16 16:56

仁禾診所醫師郭東恩指出，深綠色蔬菜、堅果、魚肉等食材，都是良好的維生素B群來源，若飲食攝取均衡，其實不需特別補充維生素B群錠；示意圖。（圖取自freepik）

仁禾診所醫師郭東恩指出，深綠色蔬菜、堅果、魚肉等食材，都是良好的維生素B群來源，若飲食攝取均衡，其實不需特別補充維生素B群錠；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多民眾自覺飲食不夠均衡，養成日常補充維生素的習慣，特別是維生素B群，認為有助提神、維持活力。對此，仁禾診所醫師郭東恩指出，不僅澳洲近年發生多起維生素B6超標導致中毒事件，且據研究顯示，過量攝取可能導致周邊神經病變，嚴重者甚至可能造成行走困難。因此提醒補充B6應適量，日常也應均衡攝取深綠色蔬菜、堅果、魚肉、奶蛋等，從天然食材中攝取更健康。

維生素B6中毒會有哪些症狀？郭東恩於臉書專頁「仁禾診所」發文指出，維生素B群是水溶性，若攝取稍多，會隨著尿液排出體外。但若攝取過高濃度，仍然會造成神經毒性，且為不可逆的傷害。根據研究顯示，若攝取過量維生素B6，可能導致周邊神經病變，出現四肢麻木刺痛、肌肉無力的症狀，嚴重者可能連走路都有困難。

那麼，適合攝取的維生素B6劑量是多少？郭東恩說，維生素B6的建議攝取量會因年齡性別等情況而異。以青壯年、非懷孕哺乳女性來說，每日建議攝取量為1.5毫克；懷孕哺乳女性建議攝取量則略高一些，則為1.9毫克；每日攝取上限為80毫克。根據澳洲藥物管理局指出，如果每日攝取超過100毫克，就可能造成周遭神經病變風險。

至於是否需要服用維生素B群補充劑，郭東恩進一步表示，對於平常能廣泛攝取各類食物的人來說，糙米、燕麥、深綠色蔬菜、堅果、魚肉、奶蛋等食材，都是良好的維生素B群來源，若飲食攝取均衡，毋需特別購買維生素B群錠補充。

郭東恩最後也再度提醒，若本身飲食容易失衡或有慢性疾病等狀況，需要額外補充B群者，切記應特別注意劑量，勿過度服用。

