健康網》「超加工食品」害發炎 營養師籲吃原型

近年不少研究指出：超加工食品對於身體發炎與危害甚鉅。示意圖。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕大家常聽到的「超加工食品」，通常是糖果、洋芋片以及速食，相關的研究相當多。營養師老辜分享研究，解析：多數超加工食品有營養結構失衡的問題，吃多了容易造成體內發炎指數升高；建議減少食用，多攝取原型食物。

老辜於臉書粉專「老辜營養與科學」發文表示，近年「超加工食品，UPFs」幾乎無所不在。不僅方便，還可口又便宜。最新研究發現，如果吃太多這些，可能讓我們免疫系統陷入慢性發炎的狀態。部分研究發現

●成人：UPFs攝取越多，測量發炎反應的CRP/hs-CRP（C反應蛋白、高敏感度C反應蛋白）指標越高。至於IL-6與TNF-α，在部分研究中也有升高趨勢。

●兒童與青少年：大型樣本與早產兒研究顯示，CRP/hs-CRP水平隨超加工食品攝取增加而上升。

研究指出的可能原因有

●營養結構失衡：超加工食品通常高糖、高飽和脂肪、低纖維、缺乏維生素與微量元素。這類飲食可促進氧化壓力與促炎細胞激素釋放，進而提高CRP/hs-CRP與IL-6水平。

●加工特性與添加物：超加工食品常含防腐劑、乳化劑、人工甜味劑、加工副產物（如丙烯醯胺、AGEs）或包裝污染物，如雙酚A。這些物質可能干擾腸道菌群、增加腸道通透性，最終激活免疫系統，引發「代謝性慢性發炎」。

●體脂肪中介作用：高超加工食品飲食容易造成體重增加，尤其是腹部脂肪。脂肪組織本身會釋放發炎訊號分子，增加CRP/hs-CRP。

老辜總結，這篇文獻回顧說明一項觀念：超加工食品的高攝取，與身體慢性發炎相關。尤其是成人的CRP/hs-CRP。目前，還不能完全確定因果關係。但至少我們確定了，生活中應減少超加工食品，增加未加工或少加工的食物。

面對現代飲食，老辜建議不妨少精緻、多欣賞原型食物的營養與美味。這可能將會是預防發炎、維持健康、降低慢性疾病風險的關鍵策略。

