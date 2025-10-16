迎戰冬季呼吸道疾病！黃立民籲嬰幼兒家庭「首重RSV」

台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民提醒，嬰幼兒感染呼吸道融合病毒（RSV）後，氣喘風險將攀升3倍。示意圖。（圖取自shutterstock）

〔記者林志怡／台北報導〕今（2025）年秋冬首波東北季風預計於週日（19日）報到，各地氣溫將明顯轉涼，台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民提醒，嬰幼兒感染呼吸道融合病毒（RSV）後，氣喘風險將攀升3倍，除響應公費流感疫苗「左流（流感）右新（新冠肺炎）」外，家中有嬰幼兒的家庭也應「首重RSV」，才能安心度過呼吸道疾病好發季。

雙寶媽謝小姐說，大寶在嬰兒時期因感染RSV，住院將近2週，雖在家人全天候照顧下康復，但因病毒侵犯下呼吸道，落下氣喘體質，迄今仍需定期回診、每日服用氣喘藥物，並注意遠離過敏原，照護成本與心力大大增加，因此二寶出生時，她立刻帶孩子接種長效型單株抗體，避免憾事再發生。

請繼續往下閱讀...

謝小姐也呼籲其他家長，千萬不要誤以為RSV只是小感冒，忽略感染後可能對孩子長期的健康衝擊。

黃立民指出，RSV初期症狀多為咳嗽、流鼻水、喉嚨痛，與流感、新冠肺炎、感冒相似，但前述疾病侵犯到下呼吸道的風險僅2至23%，嬰兒期感染RSV產生肺炎或細支氣管炎的風險最高可達40%，且嬰幼兒氣管較為細小且處於發育期，若發生肺炎，缺氧、急性呼吸困難甚至呼吸衰竭更高。

此外，黃立民說，新生兒感染RSV後的急診與住院率竟是流感的16倍，死亡率也比流感高出5倍，是1歲以下嬰幼兒死亡的主因之一，但目前僅能透過支持性療法緩解症狀，需要仰賴病童自身的抵抗力抵抗病毒，且感染後的孩童日後罹患氣喘或反覆性喘鳴的風險是未感染者的3倍，且影響可能持續到青春期。

黃立民表示，「長效型單株抗體」可降低RSV病毒感染風險，為迎戰呼吸道疾病盛行季，家長帶家中孩童前往接種公費疫苗時，也可以主動與醫師討論，且平時建議減少帶嬰兒出入人多擁擠的公共場所、勤洗手、保持良好衛生習慣；若家中有人出現感冒症狀，應避免與嬰兒密切接觸。

RSV長效單株抗體適用族群與施打時機。（李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會提供）

台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民提醒，嬰幼兒感染呼吸道融合病毒（RSV）後，氣喘風險將攀升3倍。示意圖。（圖取自shutterstock）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法