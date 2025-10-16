5種食物幫助降低膽固醇 維護自身健康

有5種食物有助於降低膽固醇，燕麥片為5種食物之一。（美聯社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕雖然肝臟能夠產生人體所需的膽固醇，但某些食物會增加體內膽固醇含量，而高膽固醇會導致糖尿病、高血壓等問題，並增加心臟病和中風的風險。幸運的是從某些食物，能幫助人降低膽固醇。印度時報（TOI）指出，有5種食物有助於降低膽固醇。

第一種食物是燕麥片。燕麥片富含可溶性纖維，是降低多餘膽固醇的絕佳食物選擇。透過食用燕麥片可獲得可溶性纖維，有助於降低低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）水平。

1份燕麥片就含有3至4克膳食纖維。每天攝取5至10克可溶性纖維，可降低壞膽固醇水平。

第二種食物是富含脂肪的魚。並非所有脂肪都是壞的，鮭魚、鯖魚、鮪魚和鱒魚等魚類含有有益脂肪。每週食用這些魚類2到3次，有助於維護心臟健康。

這些魚類富含的Omega-3脂肪酸，有助於降低導致心臟病的三酸甘油酯，同時也能提高高密度脂蛋白膽固醇（好膽固醇）水平，並同時降低血壓。

第三種食物是堅果。每天吃1把杏仁和核桃，有助於降低壞膽固醇水平。堅果富含健康脂肪、膳食纖維和植物固醇，有助於降低膽固醇水平。

有研究表明，每天食用2盎司（約50克）堅果可使低密度脂蛋白（LDL）水平降低5%。堅果中富含保護心臟的維生素E和抗氧化劑，對健康非常有益。

值得注意的是，堅果含有高熱量，因此少量食用較好。

第四種食物是大豆食品。豆腐、豆漿、豆塊和大豆等食物都富含蛋白質，有助於降低低密度脂蛋白膽固醇。

大豆製品對膽固醇的益處可能源自於植物雌激素，它似乎能增強人體處理膽固醇的能力。

第五種食物是含有植物固醇和甾烷醇的食物。人體會自然產生植物固醇和甾烷醇，這些物質在腸道中阻止膽固醇被吸收。它們同樣少量存在於各種水果、蔬菜、堅果和種子中。

每天攝取2克植物固醇或甾烷醇，可使低密度脂蛋白膽固醇水平降低高達10%。

