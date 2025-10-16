關注青少年飲酒問題 醫院舉辦「酒精危害」衛教

衛生福利部桃園醫院與平鎮國中共同舉辦「酒精危害與飲酒減量」衛教宣導。（桃園醫院提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕衛生福利部桃園醫院今天與桃園市平鎮國中共同舉辦「酒精危害與飲酒減量」衛教宣導，桃醫精神部主任蘇柏文說，國民健康署曾調查國中與高中生近30天飲酒率，分別達11.4％與30.4%，顯見酒精對青少年身心發展的影響不容小覷。

蘇柏文說，過量或長期飲酒都可能造成情緒困擾、記憶退化，甚至會增加癌症與酒精依賴等風險，而青春期是行為改變與大腦發育的重要階段，青少年應避免因好奇或同儕壓力而接觸酒精。

過去國內針對青少年的酒癮衛教不多，盼活動能讓學生將戒酒資訊等帶返家，同時提醒家人也留意飲酒習慣；目前政府提供每年最高4萬元的酒癮治療補助，使用納曲酮（Naltrexone）與阿坎酸（Acamprosate）等藥物都能有效減少飲酒慾望。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

