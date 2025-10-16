自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

關注青少年飲酒問題 醫院舉辦「酒精危害」衛教

2025/10/16 14:44

衛生福利部桃園醫院與平鎮國中共同舉辦「酒精危害與飲酒減量」衛教宣導。（桃園醫院提供）

衛生福利部桃園醫院與平鎮國中共同舉辦「酒精危害與飲酒減量」衛教宣導。（桃園醫院提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕衛生福利部桃園醫院今天與桃園市平鎮國中共同舉辦「酒精危害與飲酒減量」衛教宣導，桃醫精神部主任蘇柏文說，國民健康署曾調查國中與高中生近30天飲酒率，分別達11.4％與30.4%，顯見酒精對青少年身心發展的影響不容小覷。

蘇柏文說，過量或長期飲酒都可能造成情緒困擾、記憶退化，甚至會增加癌症與酒精依賴等風險，而青春期是行為改變與大腦發育的重要階段，青少年應避免因好奇或同儕壓力而接觸酒精。

過去國內針對青少年的酒癮衛教不多，盼活動能讓學生將戒酒資訊等帶返家，同時提醒家人也留意飲酒習慣；目前政府提供每年最高4萬元的酒癮治療補助，使用納曲酮（Naltrexone）與阿坎酸（Acamprosate）等藥物都能有效減少飲酒慾望。 

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中