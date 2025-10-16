移植醫學突破 科學家成功創造可匹配任何血型「萬能腎臟」

研究人員將A型捐贈者的腎臟，透過特殊酵素處理，去除其血型抗原，轉化為可供O型血患者使用的「萬能腎臟」，並成功在腦死受試者身上測試。（圖取自《自然生物醫學工程》期刊）

〔編譯陳成良／綜合報導〕加拿大與中國的科學家團隊成功創造出可匹配任何血型的「萬能」腎臟，有望大幅縮短器官移植的等待時間，拯救更多生命。這項研究成功將A型腎臟轉化為O型，並在腦死患者身上測試，證實其能存活並運作數日。

根據科學網站《Science Alert》報導，目前血型為O型的腎臟需求者，通常需等待O型捐贈者的腎臟，但由於O型腎臟可移植給其他血型患者，導致其供應短缺。現有的血型不相容移植技術雖然可行，但過程耗時、昂貴且風險高，還需要活體捐贈者。

在這項發表於《自然生物醫學工程》（Nature Biomedical Engineering）期刊的研究中，科學家利用先前發現的特殊酵素（enzymes），成功去除A型腎臟上的糖分子（抗原），這些抗原是A型血的標記。研究人員將這些酵素比喻為分子級的剪刀，透過剪斷A型抗原鏈的一部分，使其轉變為無ABO抗原標記的O型血狀態。

加拿大英屬哥倫比亞大學生物化學家威瑟斯（Stephen Withers）解釋：「這就像把汽車的紅色油漆刮掉，露出中性的底漆。一旦完成，免疫系統就不再將器官視為外來物。」

腦死患者測試成功 惟仍有挑戰待克服

研究團隊已在一名家屬同意研究的腦死患者身上，測試了這顆轉化後的腎臟。威瑟斯表示：「這是我們首次在人體模型中看到這種情況發生，為我們提供了寶貴的見解。」

然而，在進行活體人體試驗前，仍有許多挑戰待克服。移植的腎臟在第3天開始重新出現A型血的跡象，並引發免疫反應，但反應程度比預期輕微，且有跡象顯示身體正試圖耐受這顆腎臟。

O型腎臟需求迫切 各界尋求解決方案

統計數據顯示，僅在美國，每天就有11人因等待腎臟移植而死亡，其中大多數是等待O型腎臟。科學家正從多個角度解決此問題，包括利用豬腎和開發新抗體。

威瑟斯表示：「這就是基礎科學多年研究後，最終與病患照護連結的樣貌。看到我們的發現更接近實際應用，是我們持續前進的動力。」

研究團隊在實驗室中，利用特殊酵素處理A型捐贈腎臟，以去除其血型抗原標記，將其轉化為可供任何血型患者使用的「萬能腎臟」。（圖取自《自然生物醫學工程》期刊）

