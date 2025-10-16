自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

移植醫學突破 科學家成功創造可匹配任何血型「萬能腎臟」

2025/10/16 14:29

研究人員將A型捐贈者的腎臟，透過特殊酵素處理，去除其血型抗原，轉化為可供O型血患者使用的「萬能腎臟」，並成功在腦死受試者身上測試。（圖取自《自然生物醫學工程》期刊）

研究人員將A型捐贈者的腎臟，透過特殊酵素處理，去除其血型抗原，轉化為可供O型血患者使用的「萬能腎臟」，並成功在腦死受試者身上測試。（圖取自《自然生物醫學工程》期刊）

〔編譯陳成良／綜合報導〕加拿大與中國的科學家團隊成功創造出可匹配任何血型的「萬能」腎臟，有望大幅縮短器官移植的等待時間，拯救更多生命。這項研究成功將A型腎臟轉化為O型，並在腦死患者身上測試，證實其能存活並運作數日。

根據科學網站《Science Alert》報導，目前血型為O型的腎臟需求者，通常需等待O型捐贈者的腎臟，但由於O型腎臟可移植給其他血型患者，導致其供應短缺。現有的血型不相容移植技術雖然可行，但過程耗時、昂貴且風險高，還需要活體捐贈者。

在這項發表於《自然生物醫學工程》（Nature Biomedical Engineering）期刊的研究中，科學家利用先前發現的特殊酵素（enzymes），成功去除A型腎臟上的糖分子（抗原），這些抗原是A型血的標記。研究人員將這些酵素比喻為分子級的剪刀，透過剪斷A型抗原鏈的一部分，使其轉變為無ABO抗原標記的O型血狀態。

加拿大英屬哥倫比亞大學生物化學家威瑟斯（Stephen Withers）解釋：「這就像把汽車的紅色油漆刮掉，露出中性的底漆。一旦完成，免疫系統就不再將器官視為外來物。」

腦死患者測試成功 惟仍有挑戰待克服

研究團隊已在一名家屬同意研究的腦死患者身上，測試了這顆轉化後的腎臟。威瑟斯表示：「這是我們首次在人體模型中看到這種情況發生，為我們提供了寶貴的見解。」

然而，在進行活體人體試驗前，仍有許多挑戰待克服。移植的腎臟在第3天開始重新出現A型血的跡象，並引發免疫反應，但反應程度比預期輕微，且有跡象顯示身體正試圖耐受這顆腎臟。

O型腎臟需求迫切 各界尋求解決方案

統計數據顯示，僅在美國，每天就有11人因等待腎臟移植而死亡，其中大多數是等待O型腎臟。科學家正從多個角度解決此問題，包括利用豬腎和開發新抗體。

威瑟斯表示：「這就是基礎科學多年研究後，最終與病患照護連結的樣貌。看到我們的發現更接近實際應用，是我們持續前進的動力。」

研究團隊在實驗室中，利用特殊酵素處理A型捐贈腎臟，以去除其血型抗原標記，將其轉化為可供任何血型患者使用的「萬能腎臟」。（圖取自《自然生物醫學工程》期刊）

研究團隊在實驗室中，利用特殊酵素處理A型捐贈腎臟，以去除其血型抗原標記，將其轉化為可供任何血型患者使用的「萬能腎臟」。（圖取自《自然生物醫學工程》期刊）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中