56歲男「腰圍超越腿長」！妻捐腎助甩水10公斤

早期診斷、延緩病情與減少透析是減少醫療資源使用的根本之道。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕馮先生55歲開始腹膜透析，後因雙側腎臟囊腫過大、囊液多達1萬毫升，亟需腎臟移植，馮太太為幫助先生，主動提出捐腎意願，馮先生也順利在手術後3小時「甩水」10公斤。北醫大校長吳麥斯強調，早期診斷、延緩病情與減少透析是減少醫療資源使用的根本之道，若患者已不得不洗腎，可考慮較方便、醫療資源耗用也較少的腹膜透析。

56歲的馮先生因遺傳性多囊腎病，加上工作應酬頻繁，47歲就被醫師宣告即將面臨洗腎。雖穩定維持長達8年，55歲才開始腹膜透析，仍因雙側腎臟囊腫過大、囊液多達1萬毫升，腰圍甚至一度超過腿長，最終仍需腎臟移植。馮太太主動提出捐腎意願、助馮先生成功完成移植手術後，馮先生的腎功能也逐漸回穩。

請繼續往下閱讀...

吳麥斯說明，2022年全台約有250萬名慢性腎臟病患者，占總人口10.6%，但多數患者在進入第4期前不僅未確診，甚至沒意識到自己有腎臟問題，預估2027年患者數將成長至300萬人，照護費用更高達新台幣621.8億元，相關共病與死亡風險也將隨之大增。

對於必須接受腎臟替代療法的患者而言，腎臟移植是維持腎功能最理想的治療方式，但吳麥斯說，因移植機會有限，多數患者仍須依賴血液透析維持生命，但血液透析相當消耗資源，估計每位病人每年需使用逾7.4萬公升的水、1963度電，並產生超過320公斤的廢棄物。

吳麥斯說，有透析需求的患者可選擇可居家進行的腹膜透析，對於患者來說更加方便，耗用的醫療資源也較少，且目前台灣新發透析患者的5年累積存活率達55.1%，居全球之冠，其中腹膜透析者5年累積存活率更高達68.7%，治療成效佳。

部立雙和醫院院長李明哲則說，腎臟移植是終結透析的根本之道，且日本研究顯示，若能成功移植，不但能讓患者擺脫透析，更能降低照護費用與環境衝擊，台灣腎臟移植成功率高達92%，但礙於一腎難求，每位腎友平均等待腎臟移植時間超過5年，等待期間能夠妥善保護殘餘腎功能的腹膜透析對病友存活率至關重要。

