自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》不只癌友！3大族群凍卵趁早 醫籲把握「生機」

2025/10/16 21:18

宜蘊醫療醫師沈孟勳強調，過去多數人將凍卵視為備案，但從預防醫學角度來看，它其實是一種主動為未來買保險的行為，讓女性保留成為母親的可能性與時間。（宜蘊醫療提供）

宜蘊醫療醫師沈孟勳強調，過去多數人將凍卵視為備案，但從預防醫學角度來看，它其實是一種主動為未來買保險的行為，讓女性保留成為母親的可能性與時間。（宜蘊醫療提供）

〔健康頻道／綜合報導〕為協助重大疾病患者保留生育機會，國民健康署自今年9月起推出「醫療性生育保存補助」方案。針對因乳癌、血癌等疾病治療可能導致生育功能下降或喪失的病友，經專業評估後，女性可申請凍卵最高補助7萬元，男性凍精可補助8千元。此政策讓癌友在接受治療前，有機會為未來的生育力留下希望。

宜蘊醫療生殖中心醫師沈孟勳指出，過去許多癌友在確診後，常將重心放在治療與醫療費用，忽略「治療前的生育規劃」。政府補助的推出，讓病友能在治療前多一份對未來生育的考量。近兩年包括桃園市、新竹市、苗栗縣及雲林縣等地方政府，也相繼推動「社會性凍卵補助」，顯示生育保存已成為公共健康的重要議題。

凍卵如買保險 掌握人生規劃

沈孟勳指出，歐洲生殖醫學會在2022年正式將「社會性凍卵」定義為預防年齡相關生育力喪失，顯示凍卵已從治療手段轉為預防醫學的一環。「預防醫學不僅是防癌防病，也包含預防生育力流失。」她說，凍卵不只是備案，而是主動為未來買保險的行為，讓女性掌握生育節奏與人生規劃。

35歲前凍卵成功率高2成 費用省4成

根據《國際生殖醫學期刊》2011與2015年研究，女性若在35歲前凍卵，未來使用冷凍卵子受孕的成功率是40歲後的兩倍，整體療程費用更可省下約4成。

沈孟勳指出，35歲前卵子品質與數量最佳，平均可取10至15顆成熟卵，受精與著床成功率達6至7成；若超過40歲，平均僅能取得5至8顆卵，成功率降至3成以下。凍卵的成本與時間會隨年齡成倍上升，越早規劃越省、成功率越高。

宜蘊醫療醫師沈孟勳指出，卵巢功能會隨年齡自然退化，卵子數量與品質在35歲後逐漸衰退，尤其38歲後更是陡坡下降。（宜蘊醫療提供）

宜蘊醫療醫師沈孟勳指出，卵巢功能會隨年齡自然退化，卵子數量與品質在35歲後逐漸衰退，尤其38歲後更是陡坡下降。（宜蘊醫療提供）

隨著晚婚與少子化趨勢明顯，凍卵觀念正從「治療前保存」走向「生涯預備」。沈孟勳提醒，以下三大族群應特別留意：

3大族群應留心生育保存時機

●癌友與重大疾病患者：如乳癌、淋巴癌患者，在化療或放療前應諮詢醫師進行凍卵。

●遺傳性疾病或卵巢功能異常女性：包含嚴重的子宮內膜異位症、卵巢早衰、甲狀腺自體免疫疾病等族群，卵巢老化速度往往較快。

●高壓職場族或晚婚女性：長期熬夜、壓力大、飲食不均，容易導致AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）下降，生育力提早衰退

凍卵需2週 分3階段進行

凍卵療程約需2週，分為卵巢刺激、取卵手術與冷凍保存3階段，醫師會依年齡、卵巢功能與荷爾蒙指標設計個人化用藥，確保安全與成功率。

●卵巢刺激：於月經來的第2-3天開始施打排卵針，藉由荷爾蒙刺激促進卵泡成熟。

●取卵手術：當濾泡成熟後施打破卵針，而後在鎮靜麻醉下進行取卵手術，約30分鐘完成手術。

●冷凍保存：取出的卵子會立即以玻璃化冷凍技術保存，迅速降溫至零下196°C，避免造成細胞損傷。

沈孟勳說明，凍卵所需的卵子數量會依個人條件而異，目標是取得足夠卵子以確保未來受孕成功率。若以70%懷孕率為目標，建議凍卵數量為35歲前約10顆、35至39歲約15至20顆、40歲以上則需20顆以上。

沈孟勳強調，凍卵是一種女性自主健康的新思維，讓女性在面對人生規劃時多一份選擇。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中