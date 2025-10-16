健康網》不只癌友！3大族群凍卵趁早 醫籲把握「生機」

宜蘊醫療醫師沈孟勳強調，過去多數人將凍卵視為備案，但從預防醫學角度來看，它其實是一種主動為未來買保險的行為，讓女性保留成為母親的可能性與時間。（宜蘊醫療提供）

〔健康頻道／綜合報導〕為協助重大疾病患者保留生育機會，國民健康署自今年9月起推出「醫療性生育保存補助」方案。針對因乳癌、血癌等疾病治療可能導致生育功能下降或喪失的病友，經專業評估後，女性可申請凍卵最高補助7萬元，男性凍精可補助8千元。此政策讓癌友在接受治療前，有機會為未來的生育力留下希望。

宜蘊醫療生殖中心醫師沈孟勳指出，過去許多癌友在確診後，常將重心放在治療與醫療費用，忽略「治療前的生育規劃」。政府補助的推出，讓病友能在治療前多一份對未來生育的考量。近兩年包括桃園市、新竹市、苗栗縣及雲林縣等地方政府，也相繼推動「社會性凍卵補助」，顯示生育保存已成為公共健康的重要議題。

請繼續往下閱讀...

凍卵如買保險 掌握人生規劃

沈孟勳指出，歐洲生殖醫學會在2022年正式將「社會性凍卵」定義為預防年齡相關生育力喪失，顯示凍卵已從治療手段轉為預防醫學的一環。「預防醫學不僅是防癌防病，也包含預防生育力流失。」她說，凍卵不只是備案，而是主動為未來買保險的行為，讓女性掌握生育節奏與人生規劃。

35歲前凍卵成功率高2成 費用省4成

根據《國際生殖醫學期刊》2011與2015年研究，女性若在35歲前凍卵，未來使用冷凍卵子受孕的成功率是40歲後的兩倍，整體療程費用更可省下約4成。

沈孟勳指出，35歲前卵子品質與數量最佳，平均可取10至15顆成熟卵，受精與著床成功率達6至7成；若超過40歲，平均僅能取得5至8顆卵，成功率降至3成以下。凍卵的成本與時間會隨年齡成倍上升，越早規劃越省、成功率越高。

宜蘊醫療醫師沈孟勳指出，卵巢功能會隨年齡自然退化，卵子數量與品質在35歲後逐漸衰退，尤其38歲後更是陡坡下降。（宜蘊醫療提供）

隨著晚婚與少子化趨勢明顯，凍卵觀念正從「治療前保存」走向「生涯預備」。沈孟勳提醒，以下三大族群應特別留意：

3大族群應留心生育保存時機

●癌友與重大疾病患者：如乳癌、淋巴癌患者，在化療或放療前應諮詢醫師進行凍卵。

●遺傳性疾病或卵巢功能異常女性：包含嚴重的子宮內膜異位症、卵巢早衰、甲狀腺自體免疫疾病等族群，卵巢老化速度往往較快。

●高壓職場族或晚婚女性：長期熬夜、壓力大、飲食不均，容易導致AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）下降，生育力提早衰退

凍卵需2週 分3階段進行

凍卵療程約需2週，分為卵巢刺激、取卵手術與冷凍保存3階段，醫師會依年齡、卵巢功能與荷爾蒙指標設計個人化用藥，確保安全與成功率。

●卵巢刺激：於月經來的第2-3天開始施打排卵針，藉由荷爾蒙刺激促進卵泡成熟。

●取卵手術：當濾泡成熟後施打破卵針，而後在鎮靜麻醉下進行取卵手術，約30分鐘完成手術。

●冷凍保存：取出的卵子會立即以玻璃化冷凍技術保存，迅速降溫至零下196°C，避免造成細胞損傷。

沈孟勳說明，凍卵所需的卵子數量會依個人條件而異，目標是取得足夠卵子以確保未來受孕成功率。若以70%懷孕率為目標，建議凍卵數量為35歲前約10顆、35至39歲約15至20顆、40歲以上則需20顆以上。

沈孟勳強調，凍卵是一種女性自主健康的新思維，讓女性在面對人生規劃時多一份選擇。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法