正確測量血糖值 避免這3個錯誤

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕密切注意血糖值是糖尿病管理中最重要的環節之一。它有助於幫助患者制定飲食計畫，並養成良好日常習慣。但只要1個小小操作失誤，就可能影響電子血糖儀的讀數正確度。印度時報（TOI）指出，有3個錯誤會影響測出來的血糖值。

第1個錯誤是使用舊或過期試紙進行測試。試紙並非簡單紙條，它表面覆有酵素，通常是葡萄糖氧化酶或葡萄糖脫氫酶。血液樣本中的葡萄糖，會與這些酵素發生化學反應，進而產生電訊號，電子血糖儀會讀取該訊號並將其轉換為數值。試紙老化、過期或儲存不當，都會導致酵素分解。

潮濕、高溫和陽光直射，也會降低試紙的反應活性。一旦發生此類情況，化學反應就會變得不穩定，導致血糖值與實際血糖水平出現很大偏差。對於正在服用胰島素或口服藥物的人來說，這類錯誤可能會造成巨大的損失。

檢查試紙的有效期，並將試紙存放在陰涼乾燥處，才能有效保護試紙。

第2個錯誤是用力將手指按壓試紙以採集血液。大多數人常犯的另1個錯誤是，在指尖被試紙刺破後施加過大壓力。大多數人會擠壓或按壓指尖，以獲得更多血液，但這種壓力會迫使組織液和血液一起流到指尖表面。組織液會稀釋葡萄糖樣本，使其濃度虛假地偏低。

為了避免此情況，要先溫暖手，可搓揉雙手或將雙手浸入溫水中，以促進血液循環。要刺破指尖側面，而不是指腹。如需要更多血，可輕輕從指根向指尖按摩手指，而不是直接擠壓穿刺部位。

第3個錯誤是沒有洗手。最容易被忽略的錯誤是測試前不洗手。食物殘渣或乳霜在皮膚上會大幅改變讀數。例如接觸水果或糖果，都可能導致讀數不準確。另外酒精濕紙巾或消毒液中，可能含有干擾試紙化學反應的化學物質。

最佳做法是用肥皂和溫水徹底洗手，並在刺穿手指前徹底擦乾。任何潮濕或出汗都會產生影響，因此擦乾與洗手同等重要。

