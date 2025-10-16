退休工程師患腕隧道症候群 術後開心陪孫子摺紙飛機

骨科醫師張耀元指出，「腕隧道症候群」的病人會感覺大拇指到無名指之間的4根手指會出現麻木或刺痛，部分患者夜間會因症狀加劇而醒來，適當治療可改善不適，避免神經受損進一步惡化。 （東元綜合醫院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕竹科工程師退休的60歲林先生，年輕時長年在電腦前工作，現在卻出現右手麻痛，白天因拇指無力連拿碗都會抖，更無法做自己最愛的手工藝，晚上還常因手部不適感驚醒，原本僅靠止痛藥苦撐的他，在家人勸說下就診後，醫師檢查確診為「腕隧道症候群」，接受神經減壓手術後，麻痛症狀逐漸改善，已能陪孫子摺紙飛機了。

東元綜合醫院骨科主治醫師張耀元表示，腕隧道症候群的成因來自手掌掌側狹窄的腕隧道內，正中神經受到腫脹肌腱或周邊軟組織的壓迫。由於腕隧道空間有限，一旦出現肌腱發炎或因重複性使用導致腫脹，就會使正中神經受到影響，進而引發一系列症狀。

請繼續往下閱讀...

張耀元說明，臨床上，最典型的表現是病人感覺大拇指到無名指之間的4根手指會出現麻木或刺痛，部分患者夜間會因症狀加劇而醒來。若病情持續惡化，正中神經長期受壓，便可能造成拇指魚際肌的無力甚至萎縮，對於日常抓握、提物或精細動作的影響極大。

腕隧道症候群好發於40到60歲之間的中年族群，女性的發生率明顯高於男性。此外，長時間需要反覆使用手腕的人，特別是長期操作電腦鍵盤的上班族、廚師、美髮師或需經常搬運重物的工作者，都是高風險群體。若患者本身合併有糖尿病、腎臟疾病、內分泌異常，或是在懷孕期間因軟組織容易出現水腫或發炎，也會增加發生機率。

張耀元說，輕度患者通常可以透過藥物與姿勢調整來改善。消炎藥物能減緩發炎反應，而護腕或副木的使用則可幫助手腕固定、降低腕隧道內壓力。若症狀持續，會建議局部注射皮質類固醇，以有效緩解神經壓迫。但當病程進展到導致拇指肌肉無力或萎縮時，就需要藉由手術進行減壓，釋放正中神經以恢復功能。

張耀元提醒，預防與日常保養同樣重要。最基本的方法是避免手腕長時間維持同一姿勢，例如辦公族在使用電腦時，應養成每隔30分鐘起身伸展的習慣，以促進肌腱與神經的滑動。搬運重物或長時間操作震動工具時，建議配戴抗震護腕來分散壓力。下班後的熱敷不僅能促進血液循環，也能幫助放鬆緊繃的肌腱，減少慢性發炎的風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法