自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》煮飯少加水控血糖？ 米飯加工「這吃法」穩糖才有效

2025/10/17 07:30

農糧署表示，想要從飲食做到穩定血糖，適度加工使用冷飯、隔夜飯、搭配雜糧或糙米，均有助於增加抗性澱粉、穩定血糖；示意圖。（圖取自photoAC）

農糧署表示，想要從飲食做到穩定血糖，適度加工使用冷飯、隔夜飯、搭配雜糧或糙米，均有助於增加抗性澱粉、穩定血糖；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕你知道嗎？米飯在烹煮時，加水量的不同會影響澱粉結構，進而影響血糖反應。農糧署表示，一般來說，水加得多，升糖指數（GI，Glycemic Index）也偏高；水加得少，GI 可能降低。但實際上升糖負荷、整體飲食結構、口感與適應性都會影響控糖效果，並非如此單純。想要達到控糖目的，建議飲食遵循控制份量、均衡搭配、適度加工搭配冷飯等，才是健康做法。

減水煮飯難控糖3原因

為什麼不能只靠「煮飯減少加水量」來控糖？農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文說明，通常水加得多，澱粉完全糊化，容易被消化，升糖指數會偏高；水加得少，澱粉部分未糊化，消化變慢，GI則可能降低。看起來採用不同煮飯方式達到穩糖很容易，但事實上並非如此簡單。農糧署並提出以下3點詳細解釋：

升糖負荷（GL，Glycemic Load）才是關鍵：GI看的是單一食物對血糖上升速度的影響，但GL是綜合考量「食物的GI」以及「實際食用的碳水化合物含量」，用來衡量餐後血糖的總體負擔。

整體飲食結構對血糖影響大：我們每餐除了米飯外，還會攝取蛋白質、脂肪、蔬菜、纖維；這些食材的比例、搭配方式，決定了血糖受影響的程度，米飯搭配高纖維蔬菜、優質蛋白質，控糖效果更顯著。

口感與適應性：煮飯加水量減少，米飯會偏硬，不一定人人喜歡，還可能造成消化不良，如果為了降低GI而犧牲飲食愉悅感，長期很難堅持。

穩定血糖真正健康3做法

農糧署表示，想要從飲食做到穩定血糖，應該遵循以下真正健康的3種做法：

控制份量：每餐0.5-1碗米飯，注意GL，少量多樣攝取。

均衡搭配：1碗主食+蛋白質+蔬菜。

適度加工：冷飯、隔夜飯、煮飯搭配雜糧或糙米，都有助增加抗性澱粉、穩定血糖。

最後農糧署也提醒，烹煮米飯加水量減少可能會影響血糖反應，但最重要的是健康飲食不能只靠單一技巧，而是來自整體飲食的平衡。吃飯時應留意：是不是有足夠的蔬菜、蛋白質和適量的米飯，均衡的飲食選擇遠比重視單一食物來源處理方式更重要。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中