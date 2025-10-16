加味菸擬禁用27種添加物 沈靜芬：食藥署開發檢驗方法中

國健署表示，菸品會對體能與生活表現帶來的負面影響，呼籲民眾不嘗試、不購買、不推薦。（國健署提供）

〔記者林志怡／台北報導〕「菸害防制法」修法後，衛福部國民健康署持續研議禁用的加味菸品項。國健署長沈靜芬說，國健署先前已預告27種禁用的菸品添加物，目前食藥署已在開發相關檢驗方法，待完備後市場管理機制，就會依程序公布，且一體適用於傳統紙菸與加熱菸等。

沈靜芬說，青少年吸菸成癮性高，未來很容易成為「老菸槍」，且長期吸菸除了增加癌症發生風險，肺臟功能也會嚴重受損，且短期內也會增加感冒發生頻率，並降低運動時的爆發力與恢復能力，鼓勵青少年從事戶外活動做為紓壓管道，避免嘗試菸品等成癮物質。

此外，沈靜芬提到，國健署先前有條件通過14品項加熱菸品的健康風險評估，且近期就可能上市，但除這14個品項外，其他加熱菸品都是違法、不得販售的，且任何菸品都不能藉茶會、餐會、說明會，或網路直播開箱、使用心得等形式宣傳，呼籲民眾切勿以身試法。

此外，沈靜芬說，因應加熱菸品可能在近期上市，國健署與地方衛生局已經展開線上、線下的稽查專案，近期就會展開密集的實體店面查緝，注意販售是否販售菸品與未成年族群，網路稽查方面，也會更加強查緝網站上的不法行為，包括廣告、販售、經驗分享等，有違法事證都會函送地方衛生局查處。

針對外界關注加味菸禁用方式，沈靜芬指出，國健署首次預告時規劃以「風味」規範禁用品項，但考量檢測有困難，第二次預告改以「成分」公告，正面表列27項禁用的添加物，為準備相應的檢測量能，食藥署也積極開發相關檢驗方式。

沈靜芬表示，待完備後市場管理機制，就會依程序公布，且傳統紙菸、加熱菸等都一體適用，會持續與食藥署追蹤後續情況，有進一步進度會再對外宣布。

國健署菸害防制組長羅素英則補充，二次預告後，各界仍相當關注加味菸禁用情況，國健署也持續就管理配套等持續研議與準備，實際禁用情況視檢驗量能與管理配套而定，預計115年完成相關配套辦法後公告。

