自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

加味菸擬禁用27種添加物 沈靜芬：食藥署開發檢驗方法中

2025/10/16 13:52

國健署表示，菸品會對體能與生活表現帶來的負面影響，呼籲民眾不嘗試、不購買、不推薦。（國健署提供）

國健署表示，菸品會對體能與生活表現帶來的負面影響，呼籲民眾不嘗試、不購買、不推薦。（國健署提供）

〔記者林志怡／台北報導〕「菸害防制法」修法後，衛福部國民健康署持續研議禁用的加味菸品項。國健署長沈靜芬說，國健署先前已預告27種禁用的菸品添加物，目前食藥署已在開發相關檢驗方法，待完備後市場管理機制，就會依程序公布，且一體適用於傳統紙菸與加熱菸等。

沈靜芬說，青少年吸菸成癮性高，未來很容易成為「老菸槍」，且長期吸菸除了增加癌症發生風險，肺臟功能也會嚴重受損，且短期內也會增加感冒發生頻率，並降低運動時的爆發力與恢復能力，鼓勵青少年從事戶外活動做為紓壓管道，避免嘗試菸品等成癮物質。

此外，沈靜芬提到，國健署先前有條件通過14品項加熱菸品的健康風險評估，且近期就可能上市，但除這14個品項外，其他加熱菸品都是違法、不得販售的，且任何菸品都不能藉茶會、餐會、說明會，或網路直播開箱、使用心得等形式宣傳，呼籲民眾切勿以身試法。

此外，沈靜芬說，因應加熱菸品可能在近期上市，國健署與地方衛生局已經展開線上、線下的稽查專案，近期就會展開密集的實體店面查緝，注意販售是否販售菸品與未成年族群，網路稽查方面，也會更加強查緝網站上的不法行為，包括廣告、販售、經驗分享等，有違法事證都會函送地方衛生局查處。

針對外界關注加味菸禁用方式，沈靜芬指出，國健署首次預告時規劃以「風味」規範禁用品項，但考量檢測有困難，第二次預告改以「成分」公告，正面表列27項禁用的添加物，為準備相應的檢測量能，食藥署也積極開發相關檢驗方式。

沈靜芬表示，待完備後市場管理機制，就會依程序公布，且傳統紙菸、加熱菸等都一體適用，會持續與食藥署追蹤後續情況，有進一步進度會再對外宣布。

國健署菸害防制組長羅素英則補充，二次預告後，各界仍相當關注加味菸禁用情況，國健署也持續就管理配套等持續研議與準備，實際禁用情況視檢驗量能與管理配套而定，預計115年完成相關配套辦法後公告。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中