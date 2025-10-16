自由電子報
健康 > 杏林動態

健康網》台大醫院住院醫招募現警訊！「5大皆空」科別乏人問津

2025/10/16 12:47

台大醫院住院醫師招募也出現「5大皆空」現象，小兒科申請最冷；圖為情境照。（圖取自freepik）

台大醫院住院醫師招募也出現「5大皆空」現象，小兒科申請最冷；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕醫界的「5大皆空」現象，內科、外科、婦產科、兒科及急診科醫師缺額，竟也反應在明年度台大醫院住院醫師名額與實際申請人數上？根據台大醫院住院醫師劉兆禹在臉書上指出，向眼科、精神科、復健科、泌尿科、皮膚科提出申請的住院醫師，比起「5大皆空」的申請則是競爭激烈，小兒科申請最冷，正形成鮮明對比。

醫界的「5大皆空」現象，內科、外科、婦產科、兒科及急診科醫師人力不足，將影響民眾就醫的醫療品質。劉兆禹在臉書專頁「劉兆禹」上分享，醫界的「5大皆空」現象，也反應在明年度台大醫院住院醫師名額與實際申請人數上。他感嘆，就算院方加薪也無法吸引人才。

眼科與泌尿科等競爭激烈。舉例來說，台大醫院住院醫師眼科名額開出3人，竟有25人提出申請，錄取率 0.12；精神科名額開出4人，竟有28人提出申請，錄取率0.143；復健科名額開出4人，竟有19人提出申請，錄取率0.211；泌尿科名額開出3人，竟有13人提出申請，錄取率0.231；皮膚科名額開出3人，竟有12人提出申請，錄取率0.250。

加薪也留不住人

舉例來說，向台大醫院提出住院醫師「冷颼颼」的科別如下:

外科名額開出14人，有19人提出申請，錄取率0.737；內科名額開出33人，有37人提出申請，錄取率0.892；神經內科名額開出5人，有6人提出申請，錄取率 0.833；急診科名額開出6人，只有有6人提出申請，錄取率1；婦產科名額開出6人，只有4人提出申請，錄取率1.5；小兒科名額開出11人，只有7人提出申請，錄取率1.571。

劉兆禹表示，台大醫院的住院醫師加薪最高額的6個科別都在錄取率前段班，顯見大家對於急重症科別前景信心不足，在住院醫師訓練期間月薪即使提高了不小幅度，還是只有抱持高度興趣的少數人願意加入。

