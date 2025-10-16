自由電子報
9顆子宮肌瘤最大有拳頭大 OL快結婚憂不孕

2025/10/16 13:01

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中一名35歲粉領族即將結婚，擔心罹患多顆子宮肌瘤造成不孕，就醫檢查，發現體內子宮肌瘤又多又大，是年輕型的子宮肌瘤患者，因體質及年紀輕，血中雌激素刺激讓子宮肌瘤快速長大，接受達文西機械手臂手術，由肚臍開刀取出9顆肌 瘤，從1到9公分不等共9顆，最大肌瘤大如拳頭般，但手術沒有明顯傷口，把傷口隱藏在肚臍裡。

澄清醫院中港院區婦產科醫師謝昌興指出，子宮肌瘤是雌激素敏感的腫瘤，婦女一生中發生機率約35％以上，為女性最常見的良性婦科腫瘤，一般來說，女性停經後，隨著血中雌激素濃度下降，肌瘤會逐漸縮小。

但子宮肌瘤的成長有其機制，如果年紀輕輕就長子宮肌瘤，因體內雌激素較旺盛，雌激素會刺激肌瘤快速長大，這名婦人的子宮肌瘤又多又大，與年紀較輕相關，女性在35歲45歲，是子宮肌瘤最常見的年齡。

婦人多年來有頻尿、便秘的困擾，尤其在排卵期會嚴重腹脹，幾年前就醫婦產科診所檢查發現有多顆肌瘤，建議進一步處置，最近因為快要結婚了，怕影響受孕，經人介紹到謝昌興門診就診。

謝昌興說，患者的子宮肌瘤不是長在子宮腔內，而是長在子宮璧並往外生長，子宮猶如圓凸形，這類子宮肌瘤在手術摘除後，子宮的功能恢復正常，能自然受孕及生產；如果肌瘤往子宮腔面生長，可能有不孕問題。

患者因工作和婚期考量，接受達文西手臂手術能較快復原。謝昌興指出，手術在肚臍劃開一個3公分傷口，手臂進入腹腔，切除肌瘤，縫合傷口，再將過大肌瘤切割成小塊，從肚臍小傷口取出，接著縫合肚臍小傷口，術後看不出有傷口，住院3天出院就能上班工作。

