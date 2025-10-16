自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

假日急症中心估11月上路！ 掛號費標準曝

2025/10/16 12:18

為鼓勵民眾分流，將醫療資源留給真正需要急重症的患者，不同層級醫院的急診部分負擔各不相同。（資料照）

為鼓勵民眾分流，將醫療資源留給真正需要急重症的患者，不同層級醫院的急診部分負擔各不相同。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕假日基層醫療院所開診率較低，衛福部預計在11月推動「假日急症中心（UCC）」試辦計畫，分散大醫院急診壓力。健保署醫務管理組組長劉林義表示，目前6都總計有14處地點提出申請，健保署也在進行審查程序中，審查完成後會對外公布並進行排班，而掛號費也會由各縣市衛生局協調訂定。

多數基層醫療院所假日並未開診，導致病人無處可去而直奔急診。衛福部規劃在大醫院周邊設置UCC，承接「急但不重」的輕症病人，收費也比照基層與地區醫院急診，費用為150元，掛號費由各縣市衛生局協調訂定，原則上同縣市收費相同，且預計會近似於基層。

劉林義表示，目前6都總計14個地點提出申請，其中包括台北3處、新北3處、桃園4處、台中2處、台南1處、高雄1處，後續會請健保署各區業務組與地方衛生局進行訪視，確認動線與設備是否齊全，也會對外公布審查結果再進行排班。

此外，衛福部長石崇良今日出席立法院衛環委員會，會前提到台北市「排班已滿」。劉林義解釋，目前還在進行相關審查作業中，但台北市衛生局很積極，已預先排班。

劉林義說，前述申請設置UCC的地點以地區醫院為多，有少數是大型聯合診所門診部，台北市則有1處為大型醫院門診部，位置都在壅塞醫學中心附近，後續健保署也會在官網設置UCC專區，方便民眾查詢就醫地點與相關指引，也會討論是否設置諮詢專線。

就醫指引方面，劉林義說，醫師公會全聯會與急診醫學會已提供相關症狀與建議，包括發燒（如感冒、流感篩檢）、呼吸道症狀（如咳嗽、喉嚨痛）、輕度腸胃道症狀、簡單傷口、小兒上述症狀處置等，健保署會製作為簡單圖文與對話情境，讓民眾看圖就能大致瞭解哪些情況可以前往UCC尋求醫療協助。

劉林義表示，UCC僅在週日開診，服務時間為早上8點到晚上12點，總計16小時，會由基層醫師值班、每班8小時，即1天2班，醫師輪班將比照日本模式，由醫師公會協助安排，目前規劃先試排11月、12月的班表，有9個週日、1個國定假日，計10天、20個診，目前尚未討論春節排班。

然而，醫界擔憂UCC開出高薪的情況下，恐讓部分壅塞醫療院所的醫護人員想專職UCC。對此劉林義指出，UCC是由基層醫師值班，目前醫界反應很熱烈，並沒有出現一個人輪值多班的情況。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中