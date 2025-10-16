假日急症中心估11月上路！ 掛號費標準曝

為鼓勵民眾分流，將醫療資源留給真正需要急重症的患者，不同層級醫院的急診部分負擔各不相同。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕假日基層醫療院所開診率較低，衛福部預計在11月推動「假日急症中心（UCC）」試辦計畫，分散大醫院急診壓力。健保署醫務管理組組長劉林義表示，目前6都總計有14處地點提出申請，健保署也在進行審查程序中，審查完成後會對外公布並進行排班，而掛號費也會由各縣市衛生局協調訂定。

多數基層醫療院所假日並未開診，導致病人無處可去而直奔急診。衛福部規劃在大醫院周邊設置UCC，承接「急但不重」的輕症病人，收費也比照基層與地區醫院急診，費用為150元，掛號費由各縣市衛生局協調訂定，原則上同縣市收費相同，且預計會近似於基層。

劉林義表示，目前6都總計14個地點提出申請，其中包括台北3處、新北3處、桃園4處、台中2處、台南1處、高雄1處，後續會請健保署各區業務組與地方衛生局進行訪視，確認動線與設備是否齊全，也會對外公布審查結果再進行排班。

此外，衛福部長石崇良今日出席立法院衛環委員會，會前提到台北市「排班已滿」。劉林義解釋，目前還在進行相關審查作業中，但台北市衛生局很積極，已預先排班。

劉林義說，前述申請設置UCC的地點以地區醫院為多，有少數是大型聯合診所門診部，台北市則有1處為大型醫院門診部，位置都在壅塞醫學中心附近，後續健保署也會在官網設置UCC專區，方便民眾查詢就醫地點與相關指引，也會討論是否設置諮詢專線。

就醫指引方面，劉林義說，醫師公會全聯會與急診醫學會已提供相關症狀與建議，包括發燒（如感冒、流感篩檢）、呼吸道症狀（如咳嗽、喉嚨痛）、輕度腸胃道症狀、簡單傷口、小兒上述症狀處置等，健保署會製作為簡單圖文與對話情境，讓民眾看圖就能大致瞭解哪些情況可以前往UCC尋求醫療協助。

劉林義表示，UCC僅在週日開診，服務時間為早上8點到晚上12點，總計16小時，會由基層醫師值班、每班8小時，即1天2班，醫師輪班將比照日本模式，由醫師公會協助安排，目前規劃先試排11月、12月的班表，有9個週日、1個國定假日，計10天、20個診，目前尚未討論春節排班。

然而，醫界擔憂UCC開出高薪的情況下，恐讓部分壅塞醫療院所的醫護人員想專職UCC。對此劉林義指出，UCC是由基層醫師值班，目前醫界反應很熱烈，並沒有出現一個人輪值多班的情況。

