健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》深層靜脈血栓、肺動脈栓塞：勿忽視「隱形殺手」

2025/10/16 14:20

近期有名人因為深層靜脈血栓過世，亞東紀念醫院心臟血管內科專任主治醫師蔡浩元提醒，大家應注意隱形殺手。（圖取自shutterstock）

文／蔡浩元

在醫院臨床上，我們經常遇到一種來得迅速、變化多端、甚至可能致命的病症，那就是深層靜脈血栓（Deep Vein Thrombosis, DVT）與肺動脈栓塞（Pulmonary Embolism, PE）。這兩種疾病屬於靜脈栓塞性疾病的範疇，表面看似無害，卻往往在病人與家屬毫無預警之下發生，甚至奪走性命。從醫師的角度來看，這類疾病不僅需要被即時發現與處理，也應被社會大眾充分了解，才能降低延誤治療的風險。

深層靜脈血栓

深層靜脈血栓，顧名思義，是指血液在身體深層靜脈中形成了不正常的血塊。最常見的部位是在小腿或大腿的靜脈。當這些血塊脫落，便可能隨著血流一路沖向肺部，堵塞肺動脈，形成所謂的肺動脈栓塞。這是一種極具威脅性的急症，嚴重者會導致呼吸衰竭、低血壓、甚至猝死。

引發血栓的原因多半與三個關鍵機轉有關。

●第一關鍵：是血流停滯，例如長時間久坐、臥床、手術後活動量低下等狀況。

●第二關鍵：是血管內皮受損，例如外傷、手術操作或感染。

●第三關鍵：是血液本身的凝血傾向過高，可能與癌症、懷孕、遺傳性疾病或荷爾蒙藥物使用有關。這些因素可能單獨或合併存在，促成血栓形成。

不少病人一開始並不會察覺異常，直到腿部出現腫脹、疼痛、發熱或壓痛時才引起注意。然而更嚴重的狀況往往來自肺動脈栓塞的發作。有些人會突然覺得喘不過氣，胸口緊痛，或感到心跳加速與頭暈。這些症狀常常與心臟病、氣喘、焦慮混淆，造成病人延遲就醫。更棘手的是，部分病人的第一個表現就是猝死，這讓醫療人員深感遺憾，也凸顯了早期辨識與預防的重要性。

在診斷方面

醫師會根據病人的病史、症狀與臨床風險評估來決定檢查方式。初步的血液檢查（如 D-dimer）可以幫助排除低風險病人，而超音波則能直接觀察腿部靜脈的血流狀況。若懷疑肺動脈栓塞，電腦斷層肺血管攝影（CTPA）是最常用且準確的工具，能夠清楚顯示血栓所在位置與嚴重程度。這些檢查對於迅速做出診斷與評估治療選項至關重要。

一旦確診，治療的第一步通常是使用抗凝血藥物。這類藥物能有效防止血栓進一步擴大或產生新的血塊。過去常使用的包括低分子量肝素與華法林，而近年來越來越多患者使用新型口服抗凝劑（NOACs），如 Apixaban 或 Rivaroxaban，不僅使用方便，且不需頻繁抽血監測。對於部分血栓量大或生命徵象不穩定的病人，醫師也可能考慮住院使用溶栓藥物來嘗試溶解血塊，但這類藥物可能帶來較高的出血風險，使用上必須審慎評估。

然而，有些病人的病情非常嚴重，例如血栓堵塞了主要肺動脈，導致嚴重缺氧、低血壓或甚至休克，傳統的藥物治療可能來不及發揮效果。在這種情況下，導管抽吸手術（Catheter-Directed Thrombectomy）便成為重要的介入選擇。這種手術是近年來亞東醫院在心血管醫學中快速發展的一項技術，具有微創、安全、快速的優點。

導管抽吸手術的原理

透過一根細長的導管，從病人的鼠蹊部或頸部血管進入體內，沿著血管系統將導管送達肺動脈血栓所在位置，然後利用負壓或機械裝置將血塊抽出。常見的設備包括Penumbra Indigo、AngioJet 等，皆可在短時間內清除堵塞的血塊、恢復肺部血流，從而快速改善病人的氧合與血壓。最重要的是，這種手術通常不需使用高劑量溶栓藥物，大大降低了顱內出血或其他嚴重出血的風險。我們實際上已經在多位病人身上使用導管抽吸手術成功挽回性命。尤其是對於無法使用溶栓劑的高風險病人，如曾經中風、有活動性出血或年紀較大者，導管治療提供了另一條關鍵的救命選擇。

雖然治療技術日益進步，但更重要的是預防的觀念必須落實。若您經常長時間久坐、搭乘長途飛機、最近動過手術或住院，請務必記得活動四肢、穿戴彈性襪、補充水分，並與醫師討論是否需要預防性用藥。對於有家族血栓病史、癌症病人或懷孕中的婦女，也應提高警覺，早期預防勝過亡羊補牢。

結語

在醫學的世界裡，深層靜脈血栓與肺動脈栓塞或許不是最具話題性的疾病，但它們卻是我們最不能掉以輕心的敵人。透過正確的認識、有效的治療，以及對於高風險族群的主動介入，我們可以大幅減少併發症與死亡率。每一條血管的暢通，都是生命穩定的根本；而每一個對血栓的警覺，都是守護健康的第一步。

（作者為亞東紀念醫院心臟血管內科專任主治醫師；引用自亞東院訊第311期

