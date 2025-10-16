健康網》9成台灣成人水果吃不夠！ 4招輕鬆達標快筆記

國健署表示，近9成的成年人每日水果攝取量不足2份，建議攝取足量的當季、在地水果，不僅價格便宜也兼顧營養；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你今天水果吃夠了嗎？現代人生活忙碌，容易忽略均衡飲食，尤其外食族、單身族，常常因為「懶得買、難處理」或「覺得太貴，不想買」而吃不夠。國健署表示，近9成的成年人每日水果攝取量不足2份，明顯低於標準，建議日常可以水果取代點心、外食選擇附水果餐點、選購便於食用的水果杯或現切水果、選擇易保存處理的水果等4種方式，有助達到每日建議攝取量。

國健署於臉書專頁「食在好健康」發文與短片說明，依據《每日飲食指南》建議，一般成年人每日至少需攝取2份水果（每份水果約拳頭大小），但最新國民營養健康調查報告顯示，近9成的成年人沒有達標，建議可掌握以下4原則，達到每日水果建議量：

●餐間點心時間以水果取代零食。

●外食時主動選擇有附水果的餐點。

●預算足夠、講究方便的民眾，可選購單人包裝或小份量的水果，如水果杯、現切水果盒等。

●選擇容易處理、易保存的水果，例如：簡單去皮或清洗就可以吃的香蕉、橘子、奇異果、蘋果等。

至於可以用果汁或果乾取代新鮮水果嗎？國健署表示，建議食用當季新鮮、原型水果，不建議以含糖果汁或果乾取代。尤其新鮮現打的原味果汁雖然沒有額外添加糖，但較不容易控制份量，仍需注意適量攝取。

此外，國健署特別提醒民眾，天天攝取足量的當季、在地水果，不僅價格便宜也兼顧營養，但也應記得根據《每日飲食指南》維持日常均衡飲食。

國健署指出，新鮮現打的原味果汁雖沒有額外添加糖，但較不容易控制份量，仍需注意適量攝取；示意圖。（圖取自freepik）

