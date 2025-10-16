自由電子報
台東未成年懷孕達全台平均率近4倍，馬偕推廣皮下植入避孕器

2025/10/16 12:20

台東馬偕婦產科李晟令醫師說明皮下避孕器。（記者黃明堂翻攝）

台東馬偕婦產科李晟令醫師說明皮下避孕器。（記者黃明堂翻攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣未成年少年懷孕比例為千分之11，全台平均比例為千分之3，可以說是將近4倍。台東馬偕醫院引進皮下植入避孕器「易貝儂」（Implanon NXT），屬於「長效可逆型避孕器」，盼能降低不預期懷孕的比例。

台東馬偕醫院今天由婦產科醫師李晟令推薦避孕器新選擇；他說，在台灣現在生育率非常低的狀況下，為什麼還要再去介紹這個避孕的產品？「主要其實是我觀察到，在台東這個偏鄉有非常多的不預期懷孕，其中未成年少女的懷孕比例大概是千分之11，台灣的話整體來講是千分之3。可以說台東未成年少女的懷孕其實是高居全國之冠。」

他說，在台東，願意生產的媽媽，也是非常有很多的多胞胎的產婦。有時候來產檢的不是生第6胎、第7胎，甚至就到第10胎。問他們是真的有意願要生嗎？他們也說其實就是沒有做好所謂的避孕措施，既然懷孕了就給他生下來。

他說，常見的避孕有保險套、口服避孕藥、子宮內避孕器、皮下避孕植入劑。目前政府補助政策主要仍以子宮內避孕器與結紮為主，儘管皮下植入器具有高度避孕效果且使用方便，但在台灣的使用率仍然偏低。皮下植入避孕器「易貝儂」是屬於長效可逆型避孕器的一種新興產品，在國際間已經有超過20年的使用經驗，近年來在台灣也逐漸受到重視。它是植入上臂皮下，持續釋放低劑量黃體素，抑制排卵並改變子宮內環境。

避孕成功率超過99%，有效期達3年。適合青少女、職涯女性、哺乳期婦女；不需每天或每月記得使用，免除依從性困擾；適合不喜歡子宮內器械的族群。

台東馬偕婦產科李晟令醫師說明皮下避孕器。（記者黃明堂翻攝）

台東馬偕婦產科李晟令醫師說明皮下避孕器。（記者黃明堂翻攝）

