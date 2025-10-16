挺進馬太鞍！嘉基急診醫師：若每個人都退縮 前線就沒有人

嘉基醫院急診部醫師黃漢群說，「在急診，我們搶的是時間；在災區，我們搶的是希望。」（嘉基提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖致災，嘉義基督教醫院急診部醫師黃漢群日前隨著嘉縣消防局特搜救隊深入災區，在背後守護救難人員安全與健康，也與搜救隊合力搶救一位深陷泥漿災民，在對方體力幾乎耗盡時，提供必要的支持，預防失溫與休克，最後順利將災民平安救出脫困。

「整片土地已被泥流覆蓋，分不清是農田還是道路，只有幾個屋頂還露在外面。」 黃漢群說，抵達災區後，所見慘況至今仍深印腦海，泥濘與各種大型機具往來與不確定的危險因素，深陷泥漿的每個腳步都是挑戰。

請繼續往下閱讀...

他與特搜隊員相互支援，彼此協力前進，只為能更快抵達疑似有人受困的地方；好不容易抵達施救現場，工具難以使用，只能徒手挖掘。

搜救隊在一處半掩屋頂上救下一隻受困的狗。（嘉基提供）

他說，搜救隊員頂著烈日救災，身為醫療人員得適時介入給予鹽糖跟灌水要求休息，還要注意使用破壞器材時的潛在風險及提醒惡劣環境可能對隊員產生的影響。

談起救援過程，他回憶說：途中遇到一位災民深陷泥漿中，體力幾乎耗盡，隊員花了近半小時，用繩索與支撐物將他從泥中慢慢拉出，過程中得預防失溫與休克。當災民順利被救起脫困，他用礦泉水進行清潔與處理後，判斷沒有大礙，讓大家都鬆了一口氣。

隨後又在一處半掩屋頂上救下一隻受困的狗，「雖是動物，生命同樣寶貴，那也是一條值得被救的命」。甚至好不容易抵達救災現場後又通報水位上升警示，又急忙撤退。說到家人的擔心，黃漢群說：「他們當然會擔心，但也了解這是我的選擇。因為若每個人都退縮，那前線就沒有人了。」

「在急診，我們搶的是時間；在災區，我們搶的是希望。」他語氣平靜卻堅定，顯露急診醫師的責任感與勇氣。

搜救隊員頂著烈日救災，醫療人員在旁適時介入給予鹽糖跟灌水要求休息。（嘉基提供）

嘉基急診部醫師黃漢群（左）為脫困泥漿災民給予醫療處置。（嘉基提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法