健康 > 杏林動態

健康網》師承諾貝爾得主 免疫細胞專家「長庚醫學週」演講

2025/10/16 10:41

長庚醫學週共邀請36位國外講者參與，包含傳承諾貝爾獎得主坂口志文的日本京都大學教授，專攻免疫細胞研究之西川裕義。（長庚提供）

長庚醫學週共邀請36位國外講者參與，包含傳承諾貝爾獎得主坂口志文的日本京都大學教授，專攻免疫細胞研究之西川裕義。（長庚提供）

〔健康頻道／綜合報導〕長庚醫療體系舉辦第17屆的2025長庚醫學週，於10月16日至19日在林口長庚紀念醫院盛大舉行，主題為「癌症醫學領航：創新、挑戰、卓越」。為期4天的活動吸引超過2500位國內外醫療專家、學者及青年研究者齊聚，深入探討當代醫學教育、癌症治療、實證研究與智慧醫療等前沿議題。

長庚醫學週自創辦以來，始終以台灣醫學界最具指標性的年度盛會為定位，致力打造跨科別、跨領域的學術交流平台，激盪創新思維，推動臨床與研究的整合。

長庚醫學週共邀請36位國外講者參與，分別來自美國、英國、瑞士、日本、韓國及新加坡等國；國內講者150人，包含長庚醫療體系、長庚大學、中研院與各大醫學中心等，並安排3場keynote speech，由：傳承於本屆諾貝爾獎得主坂口志文，專精於免疫細胞研究的日本京都大學教授西川裕義；以及美國史丹佛大學教授Matthew Frank、與瑞士洛桑大學教授何秉志主講。

長庚醫院表示，主會議特別聚焦癌症防治與治療發展，邀集內科、外科、放射治療、基因診斷等癌症相關領域的頂尖專家，分享臨床突破與研究成果。

長庚醫院強調，本次醫學週不僅展現長庚醫療體系在癌症照護與智慧醫療領域的領航角色，也期盼與國內外學界攜手，面對醫療轉型與健康挑戰，攜手打造全民健康的永續願景。

2025「長庚醫學週」在林口長庚紀念醫院盛大舉行，主題為「癌症醫學領航：創新、挑戰、卓越」。（長庚提供）

2025「長庚醫學週」在林口長庚紀念醫院盛大舉行，主題為「癌症醫學領航：創新、挑戰、卓越」。（長庚提供）

