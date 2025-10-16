乳頭濕疹久治不癒竟是警訊 乳房超音波揪出罕見乳癌

6旬婦右側乳頭濕疹久治不癒，求診乳房外科醫師簡姿萍，乳房超音波檢查發現乳頭下方有腫瘤病灶，經穿刺切片後確診為乳癌第二期。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕1名6旬婦人右側乳頭濕疹時好時壞，不但會發紅滲液，甚至乳頭形狀改變，到皮膚科診所就醫3個月仍未改善；最後求診於中國醫藥大學新竹附設醫院乳房外科醫師簡姿萍，透過乳房超音波檢查，結果發現乳頭下方合併有兩個邊緣不規則、部分模糊的腫瘤病灶，經穿刺切片後確診為乳癌第二期。

簡姿萍與病患討論後，隨即安排部分乳房切除及前哨淋巴採樣手術，以「中央切法」切除乳頭及乳頭下方腫瘤病灶，達到腫瘤根除，術後再配合放射線治療，降低腫瘤復發風險，手術隔天即出院。相較於乳房全切除手術，部分乳房切除傷口較小且疼痛感低，同時仍保留自身乳房，外觀滿意度高。

簡姿萍指出，許多病人會擔心部分切除手術是否會切不乾淨、腫瘤容易復發。目前研究顯示，部分乳房切除手術配合放射治療，以及依照腫瘤分型，後續個人化的荷爾蒙治療、化療及標靶治療等治療計劃下，局部切除的存活率與全乳房切除相當。

但是否能夠進行部分乳房切除手術需考量腫瘤大小、位置、乳房體積比例等因素，經有經驗的醫療團隊審慎評估下，規劃出最適宜的手術計劃。至於乳頭重建問題，簡姿萍表示，乳頭主要為美觀用途，可於輔助放射治療、化學治療的療程結束後，利用局部皮瓣及刺青重建乳頭。

簡姿萍表示，該病患乳頭病灶疾病稱為Paget’s disease，是較為罕見的乳癌表現，以乳頭乳暈濕疹、發紅潰瘍、糜爛及分泌物為症狀，約85%有此乳頭病灶的患者，會合併乳房內「同時」有乳癌或原位癌的病灶，因此乳房超音波是至關重要的診斷工具。提醒女性朋友，若乳頭乳暈出現濕疹不癒，治療超過兩個禮拜以上仍未改善，務必儘早至乳房外科門診接受檢查。

健保署建議，40歲以上至74歲的婦女每兩年接受一次乳房攝影篩檢，配合乳房自我檢查，若有乳癌家族史則應提早接受定期乳房超音波檢查，早期發現、早期治療，提升治癒率。

經乳房超音波檢查，發現乳頭下方合併有兩個邊緣不規則、部分模糊的腫瘤病灶。（中醫大新竹附醫提供）

