健康 > 傷病癌症 > 外傷

間接牽引固定法 婦人斷指恢復功能

2025/10/16 10:20

陳姓婦人在家中浴室滑倒，造成手指骨折。（嘉義醫院提供）

陳姓婦人在家中浴室滑倒，造成手指骨折。（嘉義醫院提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕67歲陳姓婦人在家中浴室滑倒，造成手指骨折；X光檢查發現骨折線延伸至關節面，碎裂骨片排列凌亂。醫師評估後，認為傳統鋼針方式效果有限，因而採用間接牽引固定法治療，降低術後僵硬與變形風險，更能保留手指靈活度，陳婦術後恢復良好，重拾自理能力與生活品質。

衛福部嘉義醫院骨科醫師謝醇樺說，許多人對「手指骨折」的印象，可能是一支鋼針固定即可，但對於這類破碎且延伸至關節的骨折，傳統鋼針方式效果有限，甚至可能造成手指變形或僵硬。陳婦的狀況經評估後，若未即時處理，恐導致骨頭癒合不良更影響手指關節靈活度，連扣鈕扣、握湯匙都可能成為難題。

謝醇樺採用源自日本特殊技術「Suzuki frame 間接牽引固定法」為陳婦開刀治療，Suzuki frame 由日本學者鈴木發明，利用細針與彈力線組成框架，逐步牽引碎裂骨片回到正確位置，不需大範圍切開，即可達到穩定與精準對位，不僅降低術後僵硬與變形風險，更能保留手指的靈活度。

此手術全額納入健保給付，不需額外自費。陳婦術後，X光顯示骨折已經穩定，經過復健已逐漸恢復手指功能，最終能順利伸直彎曲，還能開心比出「讚」的手勢。

陳婦手指骨折，X光檢查發現骨折線延伸至關節面，碎裂骨片排列凌亂。（嘉義醫院提供）

陳婦手指骨折，X光檢查發現骨折線延伸至關節面，碎裂骨片排列凌亂。（嘉義醫院提供）

衛福部嘉義醫院骨科醫師謝醇樺說，間接牽引固定法治療手術全額納入健保給付，不需額外自費。（嘉義醫院提供）

衛福部嘉義醫院骨科醫師謝醇樺說，間接牽引固定法治療手術全額納入健保給付，不需額外自費。（嘉義醫院提供）

