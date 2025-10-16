自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

屏基安寧病房成立30週年 週六千禧公園辦公益園遊會

2025/10/16 10:32

配合園遊會，屏基也推出以兩隻鯨魚為主角的募款吉祥物週邊商品。（屏東基督教醫院提供）

配合園遊會，屏基也推出以兩隻鯨魚為主角的募款吉祥物週邊商品。（屏東基督教醫院提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東基督教醫院安寧病房成立30週年，將於18日（星期六）上午10時至下午3時在屏東市千禧公園舉辦「傳愛三十・溫柔相伴」公益園遊會，透過園遊券義賣號召社會大眾參與，所募得款項將全數投入安寧照護基金及新智能醫療大樓建設，陪伴更多生命走最後一程。

屏基1995年成立屏東首間安寧病房「傳愛之家」起，從4張病床出發，推動癌末病患的人性化照護。30年來，醫療團隊陪伴無數家庭度過生離死別，為末期病人完成圓夢計畫，也導入芳療、音樂、藝術、園藝等輔助療法，讓患者尊嚴安然地走完人生最後的旅程。

屏基表示，園遊會不僅是安寧病房30週年的紀念，更是與社區共享「善終與愛的力量」的重要時刻。規劃音樂表演、才藝演出、安寧故事牆、輔療體驗區及趣味遊戲，並設有60多個美食、手作與公益攤。

活動籌備獲地方企業與社團大力支持；屏基表示，感謝屏東東區扶輪社率先響應，認購園遊券25萬元，並將園遊券轉贈給所扶助的中、小學學童及弱勢團體；高都汽車、耆安長照機構、宣恩貿易公司、台灣安寧照顧基金會、屏基柯文升醫師、詹益群醫師、徐禮平醫師等也慷慨贊助。同時多家醫療院所與長照單位，包括高雄榮總、屏東醫院、屏東榮總、民眾醫院、屏安醫院等也共襄盛舉設攤，讓園遊會不只有吃有玩還兼具教育與公益意義，呈現多元又溫暖的風貌。

屏基也特別推出以兩隻鯨魚為主角的募款吉祥物週邊商品，包括T-Shirt、亞麻提袋與背包，象徵愛與陪伴的力量。

屏基安寧病房成立30週年，本週六將在千禧公園舉辦園遊會。（屏東基督教醫院提供）

屏基安寧病房成立30週年，本週六將在千禧公園舉辦園遊會。（屏東基督教醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中