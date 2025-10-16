屏基安寧病房成立30週年 週六千禧公園辦公益園遊會

配合園遊會，屏基也推出以兩隻鯨魚為主角的募款吉祥物週邊商品。（屏東基督教醫院提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東基督教醫院安寧病房成立30週年，將於18日（星期六）上午10時至下午3時在屏東市千禧公園舉辦「傳愛三十・溫柔相伴」公益園遊會，透過園遊券義賣號召社會大眾參與，所募得款項將全數投入安寧照護基金及新智能醫療大樓建設，陪伴更多生命走最後一程。

屏基1995年成立屏東首間安寧病房「傳愛之家」起，從4張病床出發，推動癌末病患的人性化照護。30年來，醫療團隊陪伴無數家庭度過生離死別，為末期病人完成圓夢計畫，也導入芳療、音樂、藝術、園藝等輔助療法，讓患者尊嚴安然地走完人生最後的旅程。

屏基表示，園遊會不僅是安寧病房30週年的紀念，更是與社區共享「善終與愛的力量」的重要時刻。規劃音樂表演、才藝演出、安寧故事牆、輔療體驗區及趣味遊戲，並設有60多個美食、手作與公益攤。

活動籌備獲地方企業與社團大力支持；屏基表示，感謝屏東東區扶輪社率先響應，認購園遊券25萬元，並將園遊券轉贈給所扶助的中、小學學童及弱勢團體；高都汽車、耆安長照機構、宣恩貿易公司、台灣安寧照顧基金會、屏基柯文升醫師、詹益群醫師、徐禮平醫師等也慷慨贊助。同時多家醫療院所與長照單位，包括高雄榮總、屏東醫院、屏東榮總、民眾醫院、屏安醫院等也共襄盛舉設攤，讓園遊會不只有吃有玩還兼具教育與公益意義，呈現多元又溫暖的風貌。

屏基也特別推出以兩隻鯨魚為主角的募款吉祥物週邊商品，包括T-Shirt、亞麻提袋與背包，象徵愛與陪伴的力量。

屏基安寧病房成立30週年，本週六將在千禧公園舉辦園遊會。（屏東基督教醫院提供）

