健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

接種率僅26％ 屏縣開設嬰幼兒夜間疫苗雙打門診催打

2025/10/16 09:40

屏東縣政府衛生局10月17日及10月23日將於轄內33鄉鎮市衛生所同步開設「嬰幼兒夜間疫苗雙打門診」。（屏東縣政府提供）

屏東縣政府衛生局10月17日及10月23日將於轄內33鄉鎮市衛生所同步開設「嬰幼兒夜間疫苗雙打門診」。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕流感疫情已進入流行期且持續升溫，屏東縣政府衛生局為守護嬰幼兒健康並體恤上班族家長的辛勞，33鄉鎮市衛生所將於明（17）日及10月23日同步開設「嬰幼兒夜間疫苗雙打門診」，方便家長下班後攜家中寶貝前往接種流感疫苗及新冠疫苗，家中65歲以上長輩也可一併接種，讓寶貝健康，全家安心。

屏東縣府衛生局表示，屏東入秋後日夜溫差大，若免疫力不足，容易遭受流感及新冠等上呼吸道傳染病的侵襲。目前已進入流感流行期，但截至本（10）月13日，屏東僅26%學齡前嬰幼兒接種今年度流感疫苗，顯示多數嬰幼兒尚未更新保護力，恐難以抵禦現行流感病毒株的攻擊。

衛生局也提醒家長，接種疫苗後需2週才能產生足夠保護力，且滿6個月以上嬰幼兒初次接種流感疫苗應接種2劑，2劑間隔4週以上，廠牌可不同，請家長把握此次夜間免費接種機會，帶家中的小寶貝（入國小前）及大寶貝（1960年以前出生）完成疫苗接種，及早提升免疫力，降低感染後發生重症和死亡的風險；同時段也開放其他第一階段公費施打對象一併接種。

衛生局進一步補充，為讓更多縣民便捷接種，除夜間設站外，10月18日（週六）上午及24日（週五）上午在屏東火車站、24日下午在屏東縣立體育館，將開設「假日疫苗雙打站」。此外，部分衛生所及合約院所在假日亦持續提供接種服務，最新接種資訊可至屏東縣政府衛生局官網（https://www.ptshb.gov.tw/ ）查詢。

