健康網》親試鼻噴式流感疫苗 醫：比鼻噴劑舒服

旭恩小兒科診所院長羅士軒以身試「噴」，親自用上「鼻噴式流感疫苗」，他說，這樣對想改噴的疫苗小朋友，比較有說服力。（取自旭恩小兒科診所臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕今（2025）年首次引進「鼻噴式流感疫苗」，對於2歲以上、18歲以下怕打針或者是會暈針的人，是另一個選擇。旭恩小兒科診所院長羅士軒以身試「噴」，親自用上，他說：「不然在那裡講半天，一點說服力都沒有！」

於是羅士軒不僅親自嘗試，還拍照存證，放在臉書專頁「旭恩小兒科診所」上，並註明「不建議仿單外使用」，也就是指已超出藥品說明書上所核准的適應症、劑量、年齡層或給藥途徑。

請繼續往下閱讀...

羅士軒說，今年新進台灣的鼻噴式流感疫苗，他一直非常有興趣。這款疫苗在國外是可用於成人的。用過心得是無臭無味，因為每個鼻孔只噴0.1ml，所以還滿無感的。比起過敏性鼻炎使用的鼻噴劑，更是沒有感受到它的存在。

再來是噴完不會有刺激性，除了他自己之外，他也觀察用過的幾個孩子，沒有出現打噴嚏的反射。因為劑量很少，藥液很少，不太會有噴完從鼻子流下來的狀況。

羅士軒表示，比起針劑式，能伏鼻（FluMist）是很沒存在感的疫苗，加上保護力較久，滿適合用在孩子身上。他也說，全診所的藥水他都喝過，給孩子的磨粉藥物也都試吃過，所以會知道每一種藥物的口味。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法