健康網》減重非靠意志力 醫推5招「正念飲食法」

2025/10/17 09:26

書心健康管理診所院長許書華分享，5招小秘訣：飯前感恩、專屬時光、一口正念、七分飽停、溫柔接納。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕減重不是靠「意志力」苦撐，讓我們學會「用心吃」！帶你認識 「正念飲食法」書心健康管理診所院長許書華在臉書專頁「許書華醫師 陪妳寫日記」提到，練習正念飲食，避免掉進「限制—壓抑—反彈」的惡性循環，把注意力從「不能吃」轉為「用心吃」。他分享5招小秘訣：飯前感恩、專屬時光、一口正念、七分飽停、溫柔接納。

許書華提到，正念飲食法可穩定血糖與激素、減少復胖風險、改善消化、減少腸胃不適，享受食物原味，培養更健康的習慣。

正念飲食法好處

1.告別情緒性進食／暴食：建立「情緒緩沖區」，讓我們不再下意識抓零食，而是先覺察情緒。

2.改善消化、減少腸胃不適：少量細嚼慢嚥、幫助消化吸收、減少脹氣不適。

3.穩定血糖與激素，減少復胖風險：放慢進食、穩定血糖、預防胰島素阻抗。

4.享受食物原味，減少對垃圾食物依頼：用心品嚐食物、滿足感提升、對垃圾食物的渴望自然降低。

許書華分享5招小秘訣：

飯前感恩：深呼吸30秒，感謝食物與當下。

專屬時光：安靜舒適環境，營造儀式感。

一口正念：放下手機，細細感受食物風味。

七分飽停：傾聽身體訊號，不必吃到撐。

溫柔接納：吃多也別苛責，下一餐重新開始。

許書華補充，正念飲食不只是變瘦，更是身心靈的全面升級！讓你在享受食物的同時，也能養成健康又可持續的生活方式。

