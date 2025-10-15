自由電子報
健康 > 護眼顧齒

健康網》爽喝手搖飲未清潔口腔 醫憂疾病趁虛而入

2025/10/15 21:03

手搖飲含糖太高，東隆牙醫師游惠捷呼籲，注意口腔清潔，以免打亂口腔菌群平衡，讓嗜酸菌大量繁殖，增加蛀牙和牙周病的風險；圖為情境照。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕牙周炎和非酒精性脂肪肝病（NAFLD） 是兩種影響全球常見非傳染性疾病。口腔微生物群、腸道屏障、免疫系統和肝臟之間微妙的相互作用容易受到環境和遺傳因素的干擾，導致全身性疾病的發生。

東隆牙醫師游惠捷、中國醫藥大學附設醫院社區暨家醫部醫師陳宗伯、中山醫學大學口腔醫學院張育超教授在《Journal of Dental Sciences》期刊，研究顯示口腔和腸道菌叢失調，也是罹患肝病重要的危險因子。

游惠捷說，青少年愛喝手搖飲，據研究顯示，含糖飲料是台灣人攝取糖分的最大來源之一，青少年更是「重度愛好者」。會導致營養失衡，缺乏蛋白質與微量營養素，長期下來還可能形成不規律飲食等習慣。不只傷害身體，更直接威脅口腔健康。

他表示，含糖飲料會打亂口腔菌群平衡，讓嗜酸菌大量繁殖，增加蛀牙和牙周病的風險。這些細菌創造了適應其獨特環境的複雜生態系統，其中某些共生口腔細菌是抵禦外源性病原體定植的第一道防線。

游惠捷說，儘管已推動校園塗氟、漱口水等防蛀措施，但近年兒童和青少年的蛀牙率卻沒有隨之下降，且成人牙周病比例甚至高達8成。

