健康網》大腦可塑性很強 營養師授飲食平衡多巴胺

〔健康頻道／綜合報導〕3C產品真的會改變你的大腦結構，幸運的是，大腦擁有驚人的「可塑性」，這代表它能被重新養回來！透過精選的營養素補給與聰明的飲食調整，我們完全能夠支持多巴胺的自然合成與穩定傳導，讓大腦重獲平衡與活力。

營養師薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」指出，《Translational Psychiatry》2019年的隨機對照試驗中，研究團隊讓ADHD青少年連續12週每日攝取1.2克EPA（魚油主要成分），結果發現他們在持續性注意力測驗中的反應速度與專注力顯著提升。

在2023年的一項綜合分析也指出，持續補充超過4個月的Omega-3可改善注意力與行為衝動。EPA與DHA能有效增加神經膜流動性，改善多巴胺受體的穩定性，進而讓情緒與專注度更趨平衡。

她建議，早餐來份鮭魚酪梨全麥吐司，搭配一杯新鮮綠茶，就是天然的「神經防護餐」！這份早餐有鎂與維生素B群，可以作為安撫過勞神經的穩定劑與能量來源。

平日飲食中多攝取堅果、深綠蔬菜與全穀豆製品，是穩定情緒、提升專注力的好方法。建議補充酪胺酸，這是促進快樂多巴胺的關鍵原料與大腦啟動劑。

薛曉晶建議，午餐多選擇豆腐、雞胸肉、蛋類等優質蛋白質食物，不僅能穩定情緒，更能有效提升警覺性與認知功能。

