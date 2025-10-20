自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》大腦可塑性很強 營養師授飲食平衡多巴胺

2025/10/20 19:11

鮭魚酪梨全麥吐司再配上一杯綠茶，營養師薛曉晶表示，可以安撫過勞的神經；圖為情境照。（圖取自Freepik）

鮭魚酪梨全麥吐司再配上一杯綠茶，營養師薛曉晶表示，可以安撫過勞的神經；圖為情境照。（圖取自Freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕3C產品真的會改變你的大腦結構，幸運的是，大腦擁有驚人的「可塑性」，這代表它能被重新養回來！透過精選的營養素補給與聰明的飲食調整，我們完全能夠支持多巴胺的自然合成與穩定傳導，讓大腦重獲平衡與活力。

營養師薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」指出，《Translational Psychiatry》2019年的隨機對照試驗中，研究團隊讓ADHD青少年連續12週每日攝取1.2克EPA（魚油主要成分），結果發現他們在持續性注意力測驗中的反應速度與專注力顯著提升。

在2023年的一項綜合分析也指出，持續補充超過4個月的Omega-3可改善注意力與行為衝動。EPA與DHA能有效增加神經膜流動性，改善多巴胺受體的穩定性，進而讓情緒與專注度更趨平衡。

她建議，早餐來份鮭魚酪梨全麥吐司，搭配一杯新鮮綠茶，就是天然的「神經防護餐」！這份早餐有鎂與維生素B群，可以作為安撫過勞神經的穩定劑與能量來源。

平日飲食中多攝取堅果、深綠蔬菜與全穀豆製品，是穩定情緒、提升專注力的好方法。建議補充酪胺酸，這是促進快樂多巴胺的關鍵原料與大腦啟動劑。

薛曉晶建議，午餐多選擇豆腐、雞胸肉、蛋類等優質蛋白質食物，不僅能穩定情緒，更能有效提升警覺性與認知功能。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中