健康網》吃蛋不會讓膽固醇飆高 日食2顆也沒關係

2025/10/17 08:23

吃雞蛋怕膽固醇太高？終於推翻這個迷思，吃進去的膽固醇不會直接成為血中膽固醇。示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕有人吃雞蛋怕膽固醇太高，還把蛋黃給挑掉。根據澳洲南澳大學最新臨床研究，為雞蛋平反，更推翻長久以來「雞蛋會讓膽固醇升高」的迷思。

根據《美國臨床營養學》（The American Journal of Clinical Nutrition）期刊，研究發現：在低飽和脂肪飲食下，每天攝取兩顆雞蛋，不僅不會提升血液中的壞膽固醇（LDL），甚至還出現了下降的趨勢。

澳洲的研究指出，雞蛋即使每天吃兩顆，也不會升高壞膽固醇，但攝取過多飽和脂肪卻會。在1970至1980年代，美國飲食指南與美國心臟協會曾將矛頭指向雞蛋，警告消費者注意其膽固醇含量。然而，儘管雞蛋膽固醇含量高，南澳大學研究人員表示，現在是時候將責任歸咎於飽和脂肪了。

研究指出，膽固醇是身體重要的分子，構成細胞膜、合成荷爾蒙、並保護神經元與腦細胞。研究也發現，缺乏膽固醇會造成發育與認知問題。關鍵發現是：吃進去的膽固醇不會直接成為血中膽固醇。肝臟會製造大約80%的膽固醇，只有大約20%來自食物，大部分吃進去的膽固醇會被排出。

在這項澳洲研究中，採用雙盲隨機交叉試驗，共有128名健康受試者參與，最終48人完成整段實驗。受試者在不同週期中，分別接受「每日吃兩顆蛋」與「不吃蛋」的低飽和脂肪飲食，並檢測血脂變化。結果顯示：吃蛋組的LDL平均下降3.7%，且HDL（好膽固醇）與總膽固醇水準保持穩定。

國健署也表示，許多研究發現，我們體內的膽固醇主要由自身生成，飲食中的膽固醇較不易引起血中膽固醇升高。有文獻指出，健康成年人每日適量食用雞蛋，並不會導致血中膽固醇含量增加。此外，也有研究指出，攝取雞蛋與心血管疾病發生風險並無顯著相關。

