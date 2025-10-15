台灣人助尼泊爾女孩脫貧、逐夢 張艾嘉感動見證

張艾嘉分享貧困脆弱的女孩在大家公益付出下，能去上學了，減少被騙、被侵犯的機會，也擁有改變未來的力量。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕尼泊爾貧困地區居民平均受教僅2.4年，1/3女孩未滿18歲就結婚、8%女孩不到15歲就成為兒童新娘，從小面臨失學、早婚、家庭暴力及危險分娩等多重困境，中國醫藥大學附設醫院響應「資助1000女孩-1000夢想-健康知識改變未來」活動，與公益夥伴林增連慈善基金會各捐贈10萬美金給世界展望會啟動尼泊爾女孩性別教育資助計畫，院方也編撰女孩的健康知識手冊推廣，透過教育、醫療力量改變女孩的未來，影后張艾嘉也到場見證。

張艾嘉與世展會合作32年，援助非、亞等貧困地區，以代言人身份深入貧困地區，身體力行做公益，多年來的付出，她分享，自己看到貧困脆弱的女孩在大家公益付出下，能去上學了，減少被騙、被侵犯的機會，也擁有改變未來的力量。

中國附醫院長周德陽表示，醫療以人為本，推動健康與關懷，這次女孩的健康知識手冊將翻譯成19種語言，推廣至亞、非、及拉丁美洲，作為當地健康教育教材，讓知識跨越語言與文化的界限，讓健康教育不只是傳遞知識，更是讓女孩重新理解自己、擁有選擇的力量。

中國附醫行政副院長楊麗慧也今年前往尼泊爾參訪，實地深入了解當地兒童與女孩面臨的多重困境，尤其是在缺乏水資源與「月經貧窮」，長期存在性別不平等問題，身為護理師的她召集醫療團隊，編撰《夢想的翅膀—女孩的健康知識手冊》作為當地健康教育教材，提倡性別平權，希望成為女孩的隱形翅膀，終結貧窮、推廣教育。

林增連慈善基金會董事長林嘉琪也期許，這個計畫能讓更多女孩勇敢逐夢、不再因性別或環境而受限。

