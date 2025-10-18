健康網》心功能不佳會讓肺「淹水」 醫揭成因與3管理

宇平診所心臟內科醫師劉中平表示，大多數肺積水與心臟疾病相關，如心衰竭、瓣膜病變或心肌梗塞，一旦發生需立即治療；示意圖。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕心臟不好，肺部也可能跟著「淹水」！宇平診所心臟內科醫師劉中平表示，當心臟功能異常，回心壓力升高，肺泡微血管的壓力也會增加，液體滲入肺泡內形成肺水腫，阻礙氣體交換，造成呼吸困難。大多數肺積水與心臟疾病相關，如心衰竭、瓣膜病變或心肌梗塞，一旦發生需立即治療，並透過利尿、血管擴張與氧氣輔助，搭配水分、鹽分與血壓管理，才能避免反覆發作。

什麼是「肺水腫」

劉中平在臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文提到，肺臟裡有一顆一顆的小泡泡，稱為「肺泡」，外界的空氣由氣管送入肺臟後，會透過肺泡壁進行氣體交換，氧氣穿過肺泡壁進入微血管，而從肺動脈帶來的二氧化碳也經由肺泡排出體外。由於肺泡壁非常薄，液體也能輕易穿透。當心臟功能異常，導致回心壓力上升，就會讓肺泡內的微血管壓力跟著增加，使液體滲出血管進入肺泡內，產生水分累積的情況，也就是俗稱的「肺水腫」

劉中平說明，肺積水或肺水腫的時候，就像我們家的房間淹水一樣，是真的在肺泡裡有一層水，會嚴重阻礙氣體交換，導致呼吸困難；因為微血管破裂與肺泡空腔的結構，患者可能產生粉紅色的泡沫痰液。大多數肺積水是心臟疾病造成的，心臟衰竭、瓣膜性心臟疾病與心肌梗塞都容易併發。

劉中平表示，一旦肺積水產生，就要立刻治療，否則嚴重時甚至需要插管用呼吸器才能夠搶救。醫師通常會使用利尿劑、血管擴張劑、和氧氣來協助患者，並評估是否需要住院治療。找出肺水腫的原因很重要，需要詳細檢查心臟功能；患者也必須要限制水分和鹽分及控制血壓，才有辦法避免反覆的發作。

劉中平補充，肺部裡面的肺泡就像一個個的小房間，必須保持乾燥，才能維持我們的正常氣體交換。心臟就像「馬達」一樣，要好好運作，不要讓肺部淹水起來！

