健康網》紙片人要小心！ 得新冠致死率比一般人高出5.75倍

〔健康頻道／綜合報導〕日本國家健康風險管理研究所的一項研究發現，體重過輕的人出現嚴重COVID-19症狀的風險，高於體重正常的人。

日本國家衛生危機管理研究所臨床研究中心發表在《全球健康醫學》（Global Health & Medicine）期刊，針對2020至2022年間，4萬6291名、年齡介於20至89歲的COVID-19患者，分析體型與病情嚴重程度之間的關係。研究發現，BMI指數低於18.5者與正常體重者相比，需要插管及裝葉克膜搶命的機率高出1.74倍，死亡風險更是高出5.75倍。

不只是肥胖者易轉重症，體重太輕也是高風險族群

日本國家衛生危機管理研究所臨床研究中心主任松下由美表示，向來研究多指出肥胖者較容易出現重症，但從這3年資料看來，體重過輕的人也應戴好口罩、勤洗手，同時希望醫療人員在診療時，留意體重過輕者感染後重症化風險的可能性。

COVID-19可以剋NK/T細胞淋巴瘤？

此外，最近土耳其安卡拉大學醫學院在《土耳其血液學》（Turkish Journal of Hematology）期刊發表一項個案研究：一名罹患NK/T細胞淋巴瘤的患者，在感染COVID-19並進行首次化療期間，醫師以EBV DNA監測淋巴瘤細胞數量，意外發現確診COVID-19期間，EBV DNA濃度自行降至0，也就是淋巴瘤細胞數量下降至極低。

不過，這是單一個案，無法確定被活化的免疫系統在消滅病毒的同時，也是否殺死了淋巴瘤癌細胞。若兩者之間確有關聯，創作歌手黃小玫的罕病或許能帶來新的治療契機。

