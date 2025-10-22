自由電子報
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》燃脂、利尿、助排便 「越吃越瘦蔬菜湯」輕鬆DIY

2025/10/22 06:26

好日子診所醫師洪珮華表示，「越吃越瘦蔬菜湯」，不僅熱量低，還能促進代謝與排水、增加飽足感；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕減重的你，是不是老是只能選擇餓肚子？對此，好日子診所醫師洪珮華表示，減重時一定要吃飽，並推薦可在家自製常備好喝的蔬菜湯，不僅料理簡單，番茄、洋蔥等食材還有助抗氧化、燃脂、利尿、助排便等作用。若一次備妥一週份量，方便快速上桌又能增加飽足感，還能越吃越瘦又健康。

洪珮華於臉書專頁「好日子診所」發文指出，她在家常備的「越吃越瘦蔬菜湯」，不僅熱量低、飽足感高，還能促進代謝與排水。這款湯底做法簡單、食材容易取得，只要假日一次備好，下班回家5分鐘就能喝到健康又暖胃的湯品。此外，善用冷凍分裝，還能天天變化不同口味，讓減重餐不再單調。

洪珮華並提及，這道蔬菜湯材料隨手可得，製作簡單，湯中的薑、番茄、胡蘿蔔與洋蔥含有豐富的植化素與抗氧化成分，有助促進新陳代謝、燃燒脂肪；西洋芹與洋蔥則有助利尿、排便順暢、改善水腫問題。所需材料與做法如下：

●準備材料：雞骨頭300g、西洋芹2根、番茄2個、胡蘿蔔1根（或換成白蘿蔔半根）、中型洋蔥1個、薑片3片、水2000cc、適量鹽與香料（可依個人喜好添加月桂葉、黑胡椒等）。

●做法：

1.雞骨頭汆燙去腥：將雞骨頭放入滾水中汆燙2分鐘，撈起沖洗備用。

2.蔬菜準備：所有蔬菜切大塊丟到鍋子裡。

3.熬湯：在鍋中加入2000cc的水，放入雞骨頭，所有蔬菜與薑片，開大火煮滾後，再轉小火慢燉約40分鐘，調味後即可享用。另也推薦懶人法將食材放到電鍋中，外鍋加1杯水，等跳起來調味即完成。

此外，洪珮華也分享，湯底放涼後可分裝冷凍，每天只要加上不同主食或青菜，就能變化出多樣晚餐；並示範設計一週晚餐蔬菜湯菜單如下，小週末則可作為輕食放鬆日。這樣的設計不僅節省時間，也能兼顧營養與飽足感，讓減重過程更輕鬆美味。

週一：蔬菜湯+蒟蒻麵+里肌肉片+剝皮辣椒。

週二：蔬菜湯+豆腐麵+蛋+七味粉。

週三：蔬菜湯+鯛魚片+豆腐+泡菜。

週四：蔬菜湯+豆腐麵+鴻禧菇+味增。

週五：輕食放鬆日。

