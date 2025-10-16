自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》哈啾、哈啾、咳不停 營養師推蓮藕抗氧化、消炎

2025/10/16 17:42

營養師高敏敏指出，蓮藕本身含有丹寧酸和兒茶素，有消炎抗癌的效果；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師高敏敏指出，蓮藕本身含有丹寧酸和兒茶素，有消炎抗癌的效果；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕餐桌上那一片片、帶著孔洞的蓮藕，口感爽脆又營養豐富。但它在田園裡的模樣是什麼呢？台北農產指出，蓮藕是水生植物「蓮」的地下莖，也就是我們熟知的「荷」的一部分。「蓮」與「荷」其實是同一種植物，與「睡蓮」可是完全不同的喔！營養師高敏敏指出，蓮藕本身含有丹寧酸和兒茶素，有消炎抗癌的效果，而且豐富維生素C也有抗氧化、提升保護力的功效。

台北農產於臉書粉專分享，蓮喜歡在泥土底厚實的水池中生長，葉與花向上綻放，地下莖則藏在泥中默默儲存養分。蓮的地下莖又分為蓮鞭與蓮藕。

●蓮鞭：細長柔軟，是年輕的地下莖。

●蓮藕：由蓮鞭膨大形成，富含澱粉，是蓮用來儲能的「小糧倉」。

為什麼蓮藕有孔洞？

生長在水底的蓮藕無法直接呼吸空氣，因此內部的孔洞與葉柄的孔洞相通，能將葉片吸收的氧氣一路傳導到泥中，是大自然最巧妙的「呼吸管道」設計！營養師高敏敏於臉書粉專指出，秋冬季，大家總是哈啾哈啾又咳不停，吃點白色食物如蓮藕，可潤肺、止咳、補水、消炎。

蓮的各部位

荷葉（蓮的葉子）：蓮的地下莖節間會長出鬚根、葉芽與花芽。當葉芽展開，就成為我們熟悉的「荷葉」。所以說，「蓮」與「荷」是一體的，只是我們習慣依不同部位而有不同稱呼。

蓮的花與果：白天盛開、夜晚微閉的蓮花（荷花），花謝之後，花托逐漸膨大，成為「蓮蓬」，也是「蓮蓬頭」名稱的由來。

蓮子：從蓮蓬中誕生的珍寶。常見於四神湯裡的蓮子，其實得來不易，每顆蓮子都要經過：

1.剝除外殼（果皮）。

2.去除薄膜（種皮）。

3.拔除中間的苦蓮芯。

完成以上3步驟，才能成為市售的白蓮子，看似平凡的一碗湯，背後卻蘊藏著滿滿的心血與大地的恩惠。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

