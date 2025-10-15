岡醫首例單孔腹腔鏡術 解決子宮肌瘤宿疾

市立岡山醫院婦產科醫師張裕（左）以單孔腹腔鏡手術，解決子宮肌瘤合併子宮肌腺症病患困擾。（岡山醫院提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕一名50歲吳姓婦女長期飽受經痛及月經量過多困擾，經超音波檢查，發現罹患子宮肌瘤合併子宮肌腺症，高雄岡山市立醫院為病患進行首例單孔腹腔鏡次全子宮切除手術，患者術後恢復良好。

岡醫婦產科醫師張裕指出，單孔腹腔鏡手術（簡稱SPLS）是一項進階微創技術，與傳統腹腔鏡相比，僅需在肚臍處開一個約2公分的小切口，由於所有手術器械及鏡頭皆由同一孔道進入，傷口更小、疼痛更輕、出血量少，且術後疤痕幾乎隱藏於肚臍皺摺中，外觀近乎無痕，深受女性患者青睞。

他說，單孔腹腔鏡手術不僅具備優越的美觀效果，患者術後住院天數也大幅縮短，恢復速度快，通常術後1至2天即可出院，恢復日常生活，該手術特別適用於子宮肌瘤、子宮肌腺症、卵巢腫瘤等良性婦科疾病治療，已逐漸成為現代婦科微創手術的趨勢。

