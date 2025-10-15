自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

岡醫首例單孔腹腔鏡術 解決子宮肌瘤宿疾

2025/10/15 18:22

市立岡山醫院婦產科醫師張裕（左）以單孔腹腔鏡手術，解決子宮肌瘤合併子宮肌腺症病患困擾。（岡山醫院提供）

市立岡山醫院婦產科醫師張裕（左）以單孔腹腔鏡手術，解決子宮肌瘤合併子宮肌腺症病患困擾。（岡山醫院提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕一名50歲吳姓婦女長期飽受經痛及月經量過多困擾，經超音波檢查，發現罹患子宮肌瘤合併子宮肌腺症，高雄岡山市立醫院為病患進行首例單孔腹腔鏡次全子宮切除手術，患者術後恢復良好。

　岡醫婦產科醫師張裕指出，單孔腹腔鏡手術（簡稱SPLS）是一項進階微創技術，與傳統腹腔鏡相比，僅需在肚臍處開一個約2公分的小切口，由於所有手術器械及鏡頭皆由同一孔道進入，傷口更小、疼痛更輕、出血量少，且術後疤痕幾乎隱藏於肚臍皺摺中，外觀近乎無痕，深受女性患者青睞。

　他說，單孔腹腔鏡手術不僅具備優越的美觀效果，患者術後住院天數也大幅縮短，恢復速度快，通常術後1至2天即可出院，恢復日常生活，該手術特別適用於子宮肌瘤、子宮肌腺症、卵巢腫瘤等良性婦科疾病治療，已逐漸成為現代婦科微創手術的趨勢。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中