限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
岡醫首例單孔腹腔鏡術 解決子宮肌瘤宿疾
〔記者蘇福男／高雄報導〕一名50歲吳姓婦女長期飽受經痛及月經量過多困擾，經超音波檢查，發現罹患子宮肌瘤合併子宮肌腺症，高雄岡山市立醫院為病患進行首例單孔腹腔鏡次全子宮切除手術，患者術後恢復良好。
岡醫婦產科醫師張裕指出，單孔腹腔鏡手術（簡稱SPLS）是一項進階微創技術，與傳統腹腔鏡相比，僅需在肚臍處開一個約2公分的小切口，由於所有手術器械及鏡頭皆由同一孔道進入，傷口更小、疼痛更輕、出血量少，且術後疤痕幾乎隱藏於肚臍皺摺中，外觀近乎無痕，深受女性患者青睞。
請繼續往下閱讀...
他說，單孔腹腔鏡手術不僅具備優越的美觀效果，患者術後住院天數也大幅縮短，恢復速度快，通常術後1至2天即可出院，恢復日常生活，該手術特別適用於子宮肌瘤、子宮肌腺症、卵巢腫瘤等良性婦科疾病治療，已逐漸成為現代婦科微創手術的趨勢。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應