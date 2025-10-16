限制級
健康網》「泡菜」歐美譽超級食物 降心臟病與癌症風險
〔健康頻道／綜合報導〕在亞洲相當常見，不少台灣人也經常吃的「泡菜」（韓國正名為「辛奇」、kimchi），在台灣也有獨特的台灣泡菜，口味辛辣不膩口，配飯吃或是加入煎餅、飯糰等料理方式也很百搭，向來廣受歡迎。有不少國外科學家與醫師推崇其營養價值高，且擁有預防部分疾病的能力。
《每日郵報》報導，康乃狄克大學農業健康學院的研究人員歐克（Ock Chun）表示，吃泡菜對於與三酸甘油脂、血糖與血壓的水準改善有關。同時，泡菜屬於發酵食品，對於腸道有正面幫助。
康乃狄克大學進行1項回溯性研究審查2011年到2023年包含4.3萬人的研究，發現吃過泡菜的人，比沒吃泡菜的人空腹血糖比較低了1.93毫克/分升；同時三酸甘油脂也較低，低了大約28.88毫克/分升。
發酵食品富含益生菌，可促進消化到健康；神經放射學家凱文斯特里（Kavin Mistry）表示，泡菜可支持心臟健康以及降低癌症風險，像是腸道相關的癌症。
