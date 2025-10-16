自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》「泡菜」歐美譽超級食物 降心臟病與癌症風險

2025/10/16 11:35

亞洲人常吃的泡菜，被美國的科學家盛讚為「超級食物」，可降低心血管疾病與腸道相關癌症之風險。示意圖。（圖取自freepik）

亞洲人常吃的泡菜，被美國的科學家盛讚為「超級食物」，可降低心血管疾病與腸道相關癌症之風險。示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕在亞洲相當常見，不少台灣人也經常吃的「泡菜」（韓國正名為「辛奇」、kimchi），在台灣也有獨特的台灣泡菜，口味辛辣不膩口，配飯吃或是加入煎餅、飯糰等料理方式也很百搭，向來廣受歡迎。有不少國外科學家與醫師推崇其營養價值高，且擁有預防部分疾病的能力。

每日郵報》報導，康乃狄克大學農業健康學院的研究人員歐克（Ock Chun）表示，吃泡菜對於與三酸甘油脂、血糖與血壓的水準改善有關。同時，泡菜屬於發酵食品，對於腸道有正面幫助。

康乃狄克大學進行1項回溯性研究審查2011年到2023年包含4.3萬人的研究，發現吃過泡菜的人，比沒吃泡菜的人空腹血糖比較低了1.93毫克/分升；同時三酸甘油脂也較低，低了大約28.88毫克/分升。

發酵食品富含益生菌，可促進消化到健康；神經放射學家凱文斯特里（Kavin Mistry）表示，泡菜可支持心臟健康以及降低癌症風險，像是腸道相關的癌症。

相關新聞請見

健康網》泡菜不只下飯！ 營養師揭發酵蔬菜3健康益處

健康網》6發酵食品好處一次看！ 「它」降心血管疾病死亡率

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中