健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》寫功課老是卡關 心理師：別急得報補習班

2025/10/15 20:52

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，孩子的學習卡關不一定是程度問題，可能是注意力、節奏或理解方式不同。（圖取自freepik）

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，孩子的學習卡關不一定是程度問題，可能是注意力、節奏或理解方式不同。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕開學兩個月，不少家長開始發現孩子在寫功課時「卡卡的」，不是寫錯字、就是算不出來，甚至一坐下就發呆。明明剛教過的內容又忘了，讓家長既擔心又氣餒。台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，孩子的學習卡關不一定是程度問題，可能是注意力、節奏或理解方式不同。與其急著報補習班，不如先觀察孩子「卡住」的樣子，找到真正的問題點。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」表示，遇上這種情形時，家長常會猶豫：是不是該請家教？還是乾脆報安親班、補習班？但在做決定之前，先想一件事：孩子的「卡住」是什麼樣子？有的孩子寫功課總是拖很久，看似發呆，其實注意力不穩。內容都懂，卻難以專注在同一件事。

練習維持節奏 找回專注力

黃閎新提到，這時不一定要更多課程，而是需要有人陪著維持節奏。例如練習「20分鐘寫功課、3分鐘休息」的節奏，或是把作業分成幾小段完成，每段結束後再短暫放鬆，也可以考慮課後照顧班或安親班，幫孩子建立固定作息。

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，有的孩子經常需要提醒或協助。（圖取自freepik）

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，有的孩子經常需要提醒或協助。（圖取自freepik）

黃閎新表示，有的孩子經常需要提醒或協助，但對課程並非完全不懂，他們會說「我知道啦」，但寫起來常跳步、漏細節。這時可以陪著孩子圈出題目的關鍵詞，或遮住下一行，讓孩子一次專注一個步驟，幫助他練習有條理地完成。若還是難以改善，可以考慮安排家教或安親班來協助孩子。

黃閎新補充，也有孩子真的對內容感到吃力，像英文單字背不起來、數學題一有變化就出錯。若在家練習多次仍挫折，就可評估是否需要補習，讓他在系統教學裡重新理解、跟上進度。

黃閎新說明，對家長來說，重點不是越早補越好，而是先看孩子真正需要什麼樣的幫助。觀察他寫作業時的表情、動作、停下來的地方，比問「你有沒有認真」更能看出問題。從這些日常的小線索開始，家長就能更清楚掌握孩子可能的困難與需要的協助。

