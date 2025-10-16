健康網》「黑白切」有地雷 2種小菜熱量、脂肪都破表

營養師李婉萍指出，常見5種黑白切小菜中，豬皮看起來雖是水煮食材、好無害，其實它才是熱量與脂肪的雙重冠軍。（圖擷取自李婉萍臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕黑白切雖是台灣經典小吃，但對減重族來說，並非每道小菜都能安心入口。營養師李婉萍指出，常見5種黑白切小菜中，白切肉、豬皮看起來雖是水煮食材、好無害，實際上卻屬於熱量地雷，不僅熱量超高，脂肪含量也爆表，吃錯恐讓脂肪默默堆積。提醒挑選小菜時，只要掌握正確選擇原則，不但能滿足口腹之慾，也能吃得清爽無負擔。

李婉萍於臉書專頁發布影音表示，黑白切小菜中，以下2大地雷熱量與脂肪都超高，建議減重者避開，千萬不要點：

●白切肉（三層肉）：別被「水煮」料理騙了，以為很清爽，白切肉其實就是三層肉，肥油超厚，熱量直接爆表，減重者建議先跳過。

●豬皮：吃起來口感脆脆的、沒有油又無害？其實它才是熱量與脂肪的雙重冠軍，減脂期特別要避免。

此外，李婉萍表示，減重的人或許以為，這樣說起來，黑白切的小吃是否都不能吃？這其實也是錯誤觀念，其中有些小菜，甚至比雞胸肉還要讚；並特別推薦以下3種小菜放心點：

●菊花肉（嘴邊肉）：肉質軟嫩又低熱量，CP值完全不輸雞胸肉，減重友善。

●豬耳朵：白白的地方並不是肥油，而是被忽略的蛋白質，也是被誤會的高蛋白低脂肪優質小菜。

●肝連肉（豬橫膈膜）：肉質軟嫩、筋膜+油脂適中，當作一餐的蛋白質份量剛剛好。

李婉萍特別強調，黑白切不是不能吃，而是要挑對部位、控制份量，加上它們屬於水煮料理，其實也比煎炸料理來得更健康。

