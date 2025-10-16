自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》「黑白切」有地雷 2種小菜熱量、脂肪都破表

2025/10/16 19:23

營養師李婉萍指出，常見5種黑白切小菜中，豬皮看起來雖是水煮食材、好無害，其實它才是熱量與脂肪的雙重冠軍。（圖擷取自李婉萍臉書）

營養師李婉萍指出，常見5種黑白切小菜中，豬皮看起來雖是水煮食材、好無害，其實它才是熱量與脂肪的雙重冠軍。（圖擷取自李婉萍臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕黑白切雖是台灣經典小吃，但對減重族來說，並非每道小菜都能安心入口。營養師李婉萍指出，常見5種黑白切小菜中，白切肉、豬皮看起來雖是水煮食材、好無害，實際上卻屬於熱量地雷，不僅熱量超高，脂肪含量也爆表，吃錯恐讓脂肪默默堆積。提醒挑選小菜時，只要掌握正確選擇原則，不但能滿足口腹之慾，也能吃得清爽無負擔。

李婉萍於臉書專頁發布影音表示，黑白切小菜中，以下2大地雷熱量與脂肪都超高，建議減重者避開，千萬不要點：

白切肉（三層肉）：別被「水煮」料理騙了，以為很清爽，白切肉其實就是三層肉，肥油超厚，熱量直接爆表，減重者建議先跳過。

豬皮：吃起來口感脆脆的、沒有油又無害？其實它才是熱量與脂肪的雙重冠軍，減脂期特別要避免。

此外，李婉萍表示，減重的人或許以為，這樣說起來，黑白切的小吃是否都不能吃？這其實也是錯誤觀念，其中有些小菜，甚至比雞胸肉還要讚；並特別推薦以下3種小菜放心點：

菊花肉（嘴邊肉）：肉質軟嫩又低熱量，CP值完全不輸雞胸肉，減重友善。

豬耳朵：白白的地方並不是肥油，而是被忽略的蛋白質，也是被誤會的高蛋白低脂肪優質小菜。

肝連肉（豬橫膈膜）：肉質軟嫩、筋膜+油脂適中，當作一餐的蛋白質份量剛剛好。

李婉萍特別強調，黑白切不是不能吃，而是要挑對部位、控制份量，加上它們屬於水煮料理，其實也比煎炸料理來得更健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中