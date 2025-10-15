自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》「史迪爾氏症」受矚 醫：常見鮭魚色疹

2025/10/15 18:13

皮膚科醫師李曉育說明，「成人史迪爾氏症候群」的症狀中，以鮭魚色的紅斑與皮疹較為常見。（圖取自shutterstock）

皮膚科醫師李曉育說明，「成人史迪爾氏症候群」的症狀中，以鮭魚色的紅斑與皮疹較為常見。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近日長榮空服員因病辭世，除引出空服員職場環境問題，她的疑似死因「成人史迪爾氏症候群」（Adult onset Still’s disease）也受到關注。皮膚科醫師李曉育表示，她在皮膚科門診，1年約莫會遇上1到3名患者，有些人只要配合治療便能痊癒；但有時也很嚴峻。

李曉育在臉書粉專「皮膚專科 李曉育醫師-小育兒」表示，「成人史迪爾氏症候群」根據文獻是不常見的疾病，每百萬約1-4個人。然她的經驗，在醫院皮膚科，一年大約會遇到1-3個人。開業一年來，也是遇到1-2位。剛換了一個環境的年輕人，在外地被診斷蕁麻疹來求診，但問診過程發現還有發燒，（好的，蕁麻疹合併發燒也不少見），但又合併關節痛，此時我的鈴鐺開始響起。雖然是忙碌夾殺的週六門診，但還是慢慢問起病史，以及讀起雲端藥歷的檢驗項目。

當時對病患說，「雖然醫師有幫你抽很多項目的血，但我心中的診斷還缺一個關鍵項目沒抽到，可以再幫您抽一次血嗎？」果不其然，下週報告出來，的確是鐵蛋白過高。這個疾病走向多元，可能為自限性（配合治療有機會治癒）、慢性、甚至致命性。

●女性略多於男性。

●發病年齡兩極化，15-25歲與36-46歲。

●被視為反應性疾病，可能是來自於遇到病原體的後續免疫反應（ 如Yersinia enterocolitica 、Mycoplasma pneumoniae等等）。

主要症狀有：

●發燒（通常為最一開始的症狀，一天較晚時燒一次，其他時候體溫正常）。

●皮疹（通常為鮭魚色的紅斑、不癢、可能跟著發燒、摩擦發生）。

●關節痛（最常為膝蓋、手腕、腳踝、手肘）。

●肌肉痛。

●咽喉炎。

●肝脾腫大。

●淋巴結腫大。

輕微症狀可能可以消炎止痛治療，中重度以上需要類固醇、生物製劑等等。當出現侵蝕性多關節炎，通常代表疾病時序會較為慢性與嚴重走向。基本上這個疾病屬於排除性疾病，不容易做診斷。建議患者需要了解疾病的走向，保持一個良好狀態，包括健康飲食、規律運動、健全心理。

