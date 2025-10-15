自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

中衛賣口罩1盒捐100元 5年提撥385萬挺乳癌研究

2025/10/15 17:41

中衛希望透過日常防護用品傳遞乳癌防治觀念，讓買口罩也能做公益成為民眾的日常。（中衛提供）

中衛希望透過日常防護用品傳遞乳癌防治觀念，讓買口罩也能做公益成為民眾的日常。（中衛提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕每年十月為乳癌防治月，來自彰化的醫療防護品牌CSD中衛，已連續5年以日常消費帶動公益方式，參與粉紅絲帶活動，累積提撥385萬元，直接挹注台灣癌症臨床研究發展基金會進行癌症臨床研究，讓防治工作從醫院延伸到生活消費。

乳癌是台灣女性最常見的癌症，發生率年輕化，早期發現關鍵性高。今（2025）年起，衛福部把每兩年一次的乳房X光攝影檢查補助對象，從45到69歲放寬到40到74歲女性，提醒民眾及早檢查，只要及早發現，乳癌5年存活率可超過9成。

CSD總經理張德成說，品牌希望讓公益不只是一時的行動，而是透過每年持續參與，成為守護女性健康的長久力量。今年已是公司第5年響應粉紅絲帶活動，捐款用於支持研究、提升早期診斷與治療成效。

與其一次性捐款，CSD中衛選擇把公益融入銷售流程，這次把粉紅絲帶元素融入裸色系列的公益款成人平面口罩，每盒30片裝（兩款顏色各15片）售價300元，中衛銷售每盒提撥100元挹注癌症研究基金，延續愛與關懷的力量。

本月活動期間，購買公益款或櫻花粉成人系列口罩的消費者，可至品牌LINE官方帳號登錄發票參加抽獎，有機會抽中雅詩蘭黛集團專櫃品牌保養美妝品，包含La Mer、Clinique、Jo Malone London、Bobbi Brown等粉紅絲帶限定款好禮，共抽出10位。

